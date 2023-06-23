市場出現泡沫雛形 美銀：投資人正在逃離科技股

美國銀行首席策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 表示，在美股出現與 1999 年極為類似的反彈、形成「泡沫雛型」之後，已有部分跡象顯示投資人正在逃離科技股。

美國銀行在最新報告中引用 EPFR Global 的數據指出，截至 6 月 21 日當周，科技業出現 20 億美元的資金外流，為 10 周以來最大金額。投資人退出科技股，正值斯達克 100 指數即將創下 1999 年下半年以來最好的 6 個月走勢。

隨著投資人消化 Fed 主席鮑爾的貨幣政策前景，美股的漲勢本周陷入停滯。鮑爾表示今年可能需要進一步升息，而在此之前股指因升息很快結束的預期而不斷攀升。

哈奈特表示，雖然部位偏高和投資人情緒強勁，並不妨礙股指繼續上漲，但今年夏天下跌的可能性大於上漲。他的團隊預計標普 500 指數在 9 月勞動節之前的最大漲幅為 100-150 點，而下跌幅度為 300 點。

哈奈特曾正確預測了 2022 年股市的拋售，但今年他預測股指走跌卻與事實相悖。

其他分析師也有相同看法。富國銀行證券 (Wells Fargo Securities) 股票策略主管哈維 (Chris Harvey) 表示，現在的美股很類似 1999 年和 2000 年的科技行情；直到貨幣政策緊縮擾亂了股市，這種榮景才結束。摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 首席美股分析師柯蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 表示，由於 Fed 激進的貨幣緊縮政策對經濟的後影響，美股今年下半年將經歷動盪。

哈奈特表示，可以肯定的是，投資人「陷在成長型股票中」，像是科技股，因為銀行和商業房地產仍然「有不好的衰退氛圍，特別是考慮到 Fed 重新升息」。

美國銀行報告中的其他當周資產流動重點包括：在股市方面，美股 4 周來首次流出 57 億美元，歐股贖回 26 億美元，新興市場股票型基金流出 3 億美元。日股有 24 億美元的資金流入。就類型而論，美國成長型基金流出 37 億美元，而價值型基金贖回 2 億美元。就產業而言，金融股流入量最大，科技股和能源股的流出量最大。