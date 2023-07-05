〈房產〉「新青安成家房貸」比公教貸款還划算 將成未來首購族首選

政府有意推動新的政策房貸「新青年安心成家房貸」專案，由政府加碼補貼一碼，加上現行行庫補貼半碼，共補貼 0.375%，一段式利率將降為 1.775%，成為市場上少見利率跌破底板價的房貸政策，不僅是利率市場最優惠，貸款年限最多可達 40 年，寬限期也增加到 5 年，房仲業者指出，這些貸款條件比公教貸款還划算。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，通常市場上條件最優惠的是公教貸款，很少看到房貸比公教貸款更優惠的方案，目前公教房貸優惠利率 2.06%，貸款額度最高可達鑑價 85%，貸款期限最長可達 35 年且寬限期最長 5 年，同時免開辦費優惠等。

如對比此次的「新青年安心成家房貸」，補貼後房貸利率僅 1.775%，遠低於現在的利率地板價格，同時貸款期限長且寬限期也拉長到最多 5 年，整體條件比起公教貸款優惠許多，不過想要申請的民眾須留意，利率補貼通常都有期限，不太可能貸款的 30 年期間都補貼。

根據市場訊息顯示，新青年安心成家房貸專案內容包括政府加碼 1 碼（0.25 個百分點）補貼、一段式利率從 2.025％降到 1.775％，貸款年限由 30 年拉長到 40 年，寬限期從 3 年增至 5 年，貸款額度上限也從 800 萬元提高到 1000 萬元。

曾敬德指出，新的青安方案貸款 1000 萬元，3 年大概可以省下 11 多萬元的利息成本，不過買方應該不至於因為 3 年利息少 10 餘萬元，被刺激進場購屋，對於房市供需影響應該有限，不過對於現在想買房的首購族來說，可以說是一大優惠政策。