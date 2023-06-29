〈房產〉Q2商用不動產交易達498億元年增54% 創2021年來新高

商仲業者高力國際今 (29) 日發布最新統計指出，2023 年第二季商用不動產交易回溫，單季交易量達 498 億元、年增 54.6%，創 2021 年以來單季新高，但土地交易量僅 195 億元、年減 47.8%，創下近 7 年同期新低。累計 2023 年上半年商用不動產交易量為 662 億元、年減 14.9%，創近 3 年同期新低。

而 2023 年上半年土地交易金額為 377 億元、年減 57.4%，為近 6 年同期新低。

高力國際指出，2023 年第二季受新光一號 REITs 不動產標售案帶動，商用不動產交易回溫，單季交易量達 498 億元、年 增 54.6%，創 2021 年以來單季新高；不過，土地交易則持續低迷，第二季土地交易量僅 195 億元、年減 47.8%，且土地交易已經連績三季的單季成交額低於 200 億元，並創近 7 年同期新低。

累計 2023 年 1-6 月累計交易金額，商用不動產交易金額為 662 億元、年減 14.9%，創近 3 年同期新低；而土地交易上半年僅達 377 億元、年減 57.4%，為近 6 年同期新低。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，2023 年商用不動產市場，可明顯看出買盤主力的變動，2023 年見到壽險業退場，並由建設業、自用買方、高資產族群與機構法人遞補進場。其中，建設業總購買金額達 156 億元、年成長 2 倍，顯示開發商在政府打房政策影響下，遇到精華地區物件釋出，仍會積極出手，包含鼎固 - KY(2923-TW) 旗下鼎固置業斥資 116.8 億元購買新光天母傑仕堡，立志開發以 20 億餘元購入新光信義華廈。

高力國際副董事總經理黃正忠則分析，雖然 2023 年上半年建商直接購地的力道較 2022 年同期明顯下滑，但上半年最大筆的新光傑仕堡交易案，就是由建商出手，顯示建商對於儲備資產仍有其企圖心，目前只是投資策略轉向。