〈房產〉房仲調查：89%民眾認房價持平或上漲

全台房價雖有政府斷推出政策想加以抑制，但民眾卻無明顯感受，依房仲業者最新調查結果顯示，民眾看跌房價心態逐漸消退。中信房屋調查結果僅有 11.5% 的受訪者認為房價將下跌，相比上季下滑 21.1 個百分點。

而永慶房屋在先前發表的調查顯示，受訪者看跌的比例較第一季減少 7 個百分點降至 33%

中信房屋在 5 月 29 日 - 6 月 18 日發出網路問卷調查結果顯示，只有 11.5% 的受訪者認為房價將下跌，相比上季下滑 21.1 個百分點，而有 60.9% 的受訪者認為房價持平，與上季調查的 43.6%，提高了 17.3 個百分點，27.6% 認為房價將上漲，相比上季提高 3.8 個百分點；而由調查可見，本季有近 89% 受訪者認為房價將持平或上漲，看跌心態逐漸消退。

而台灣央行繼利率「連五升」後停止升息，台灣央行表示通膨已逐漸往下，預估 2023 年第 4 季 CPI 年增率能降能 2% 左右。而老百姓的對通膨感受為何呢？根據此一調查顯示，共有 71.5% 的受訪者感覺物價上漲或大幅上漲，相比上季的 82.2% 下滑了 10.7 個百分點，而有 26.3% 感覺物價持平，相比上季的 14.7% 增加了 11.6 個百分點；而對於投資標的也有變化，有 23.7% 的受訪者認為股票較保值，比上季增加 10.4% 百分點為最多。

中信房屋研展室副理謝欣亞表示，2022 年台灣房價攀到高點，在政府頻頻出手的情況下，交易量自去年底開始下滑，民眾因此對房價下跌抱有高期待，但以上半年來看，房價並無明顯鬆動，加上央行雖對貨幣政策基調還是緊縮，但已暫緩升息，加上台股明顯上漲，都讓民眾認為房價穩固。

同時，總統大選將近，謝欣亞說，台灣至今已經歷 7 次總統大選，每次提出的土地與居住政策，都會影響到房市氛圍與行情變動，今年執政黨推出平均地權條例修法 2.0、300 億租金擴大補貼等措施，持續走居住正義的路，而目前浮出檯面的候選人，對於住宅政策尚無明確政見，後續會不會直面該議題，有沒有辦法擊中老百姓的痛點，值得觀察。