〈房產〉6月房市首購仍是最強買盤 換屋、置產交易受央行新制影響

信義房屋 (9940-TW) 統計 2023 年 6 月全台房市交易狀況，其中表現最穩定的還是首購族群，估占比超過 5 成，明顯高於 5 月與去年同期，反應市場當下首購當道的態勢不變，且受到央行 6 月中第二套房貸政策影響，換屋與投資置產的比例下滑。

信義房屋指出，即使 7 月平均地權條例即將上路，觀察成屋市場交易並未造成太大影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，台灣央行第二套房貸管制，對於換屋、投資置產等族群，可能會造成短期措手不及的狀況，雖然受影響的族群不多，但被限制到的影響卻很大，因此短期似乎換屋與投資置產比例略微下滑，不過 6 月份央行連續性升息循環暫告一段落，市場告別升升不息的擔憂，加上台股也有亮麗的表現，有助於穩定市場信心，整體買氣維持相對穩定。

同時，觀察 6 月的交易狀況，北市總價 1500-2500 萬元的交易占比，較 5 月增加，比較特別的是總價 3000-5000 萬元的產品，交易狀況也明顯優於 5 月，可能一方面這類產品銷售久了，售屋意願較強的屋主願意多點彈性，也有可能這類買方受惠台股大漲購買力增加；另外，新北市也是總價 1500-2000 萬元交易佔比明顯拉高，區域內條件較好的新大樓受到自用客的青睞。

而桃園最多成交都是 700-1500 萬元，新竹則是 1000-2500 萬元交易佔比最多，且較 5 月增加；台中低總價 6 月交易明顯增溫，總價 700-1000 萬元較 5 月增加，但成交最多的還是 1000-1500 萬元的產品；台南與高雄也都是 1000-1500 萬元交易相對熱絡。

曾敬德表示，7 月對於房市將是新的開始，包括平均地權條例上路，新購入預售禁止換約，且法人也限制購置住宅，要觀察一手市場在政策上路後，市場買氣是否能夠維持，第三季因為暑假出國等因素，過去多是市場淡季，加上選戰逐漸開跑，房市買氣能否維持穩定是重要觀察指標。