〈房產〉平均地權修法實施前買氣現 信義區豪宅「琢白」今年首見交易

台北市信義計畫區指標豪宅「琢白」，今 (2023) 年首度出現交易，21 樓戶於 5 月時，由公司法人以 5 億 5570 萬元，向建商買下的第一手交易，這筆交易共約 288.4 坪，單價每坪約 211 萬元，採毛胚交屋；今年上半年坪價 200 萬元以上豪宅交易累計達 10 筆。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「琢白」正臨信義路五段，是信義計畫區少數坐落幹道第一排的新穎豪宅，單戶都要價要價 3-6 億元，住戶不乏年輕富豪、藝人、外資、港澳、外籍人士等人士，甚至有的資金是從海外回台置產。

目前為止，該社區 7 樓以上的成交單價，都落在 200 萬元以上，因此這次成交的 21 樓戶，單價 211 萬元，符合社區中高樓層行情。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計今年上半年，台北市單價 200 萬俱樂部的豪宅交易狀況，以「松濤苑」和「潤泰敦峰」各交易 3 筆最多，其次是「One Park Taipei 元利信義聯勤」2 筆、「琢白」1 筆、「仁愛無彊」1 筆。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，「松濤苑」坐擁台北植物園大片綠蔭景觀，且鄰近博愛特區，地段稀有，因此身價為台北西區之最，一戶要價 4、5 億元，單價也穩居 250 萬元以上，過去幾乎是以一年成交一戶的速度銷售，但今年已交易 3 戶，雖然其中一戶為親友或關係人之間特殊交易，仍顯示該豪宅銷路比以往暢通。

截至目前為止，今年上半年共有 10 筆坪價 200 萬元以上豪宅交易，其中就有 9 筆以法人名義購置，第一建經研究中心副理張菱育表示，為了避免房市過熱，導引市場溫和發展，近年政府積極打炒房，信用管制也重出江湖，不過豪宅一直以來都有最高貸款成數限制，且滿手現金的高資產族在通膨環境下，仍須幫資金尋找保值出口，因此還是會將豪宅視為避風港，使近年的豪宅交易保持穩定。

張菱育進一步指出，今年《平均地權條例》新制上路，私法人購置住宅採取許可制，對豪宅市場來說，可謂一記變化球。由於高資產富豪常會以法人名義購買豪宅，以達節稅、增加財務彈性等目的，但新規實施後，私法人購屋反而徒增變數，因此接下來的豪宅市場，將回歸自住剛性需求，買家身分也將從法人轉向自然人。