選前大利多？青安房貸利率擬降1碼 財部：討論中尚未定案

減輕首購族購屋負擔，由 8 大公股行庫承做的青安房貸擬祭出利率補貼、提高可貸款額度、並同步延長寬限期及貸款年限，預計今 (2023) 年 8 月正式上路。對此財政部高層證實，確實有討論、試算細節，但目前尚未定案。

主打首購、自住者的青安房貸，在中央銀行連續升息帶動下，目前一段式機動利率突破 2% 來到 2.025%，但考量升息循環、物價飆漲，讓首購族購屋負擔也跟著增加，為減輕首購族房貸負擔，據悉，財政部擬就青安房貸祭出補貼政策。

據了解，目前敲定方向包括提供利率補貼，補貼 1 碼 (0.25 個百分點)，補貼後一段式機動利率將降至 1.775%；此外，可貸款額度將從目前的 800 萬元提高至 1000 萬元，寬限期從 3 年提高到 5 年，貸款期限從 30 年延長到 40 年。

對於青安房貸新利多，財政部高層對此並未否認，僅強調目前還在試算階段，執行細節也尚未敲定。至於利率補貼是否由公股行庫自行吸收，據悉，目前傾向不再由公股行庫吸收。

現階段青安房貸利率是以中華郵政 2 年期定儲、金額未滿 500 萬元作為基準利率，再固定加碼 0.555% 計算，截至去 (2022) 年 12 月底，因應央行升息，帶動青安房貸一段式的機動利率攀升至 1.9%。

隨著央行第 4 度升息半碼，青安房貸的一段式機動利率將攀升至 2.205%，正式突破 2%，揮別過去 1 字頭的房貸利率時代。