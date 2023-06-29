〈房產〉房市交易不振 全台不動產仲介銷售額大減近3成

2023 年房市交易緊縮，依據財政部資料，今年 1-4 月全台不動產仲介銷售額 222.8 億元，跟去年同期相比減少 29.5%，且六都銷售額全數下滑，不過不動產仲介業的家數成長 3.5%，六都中以桃園市增加 6% 最多。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡分析，政府連續祭出房市信用管制、平均地權條例修正案及央行升息，加上外部經濟因素，國人對不動產市場信心大減，交易量明顯下降影響不動產經紀業銷售額，然而在政府連續打炒房政策下，業者間出現強者恆強的現象，大規模品牌或是經營有成的營業店成交依然穩健，吸引創業者加入，家數影響有限。

雖然今年 1-4 月不動產仲介銷售額和同期相比年減 29.5%，六都中有三都銷售額的減幅在 3 成以上，高雄市最受衝擊，銷售額年減 38.4%，台北市也減少 35.6%，台中市年減 30.5%，然而不動產仲介家數依然微幅成長，截至今年 4 月，全台共 6,559 家，年增 3.5%，其中桃園市家數年增 6.0%，六都成長第一名，僅台北市年減 1.1%，其它四都皆有 3.0% 以上的成長，以家數來看，台中市是唯一破千家的都會區，今年 4 月統計共有 1,182 家，家數超越雙北。

郎美囡指出，今年房市不只交易量減少，價格亦受挑戰，由於政府持續打炒房，尤其去年 3 月央行升息循環啟動後，買方認為房價應大幅下降，縱然有賣方提出讓利空間，卻與買方所認知的降價幅度有落差，房價還處於磨合階段，因此不動產經紀業的銷售額普遍低於去年同期，減幅情況在市場多頭時期的熱銷區域如高雄市、台中市最明顯，台北市則因價格高，市場不佳時交易緊縮最為顯著。

在家數表現上，郎美囡表示，儘管房市不佳，但平均地權條例修正案通過後，預期預售市場的買方可能轉換至成屋市場，且近幾年陸續完工的新成屋挹注成屋市場的供給量，讓自用及換屋族有更多元的選擇，故仲介家數沒有隨銷售額巨幅減少，而六都中，這幾年廣納雙北買盤及人口的桃園市表現相對穩健，家數成長最多、銷售額減幅最小。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨認為，不動產仲介家數正成長除了反正業界對市場仍長線看好，此外各家品牌搶市占率也是一大關鍵，近幾年各大產業數位化讓經營者更重視作業工具及資源，同時流通也是大勢所趨，目前可見品牌極大化效果在經紀業店數上反應明顯，也意味著大型業者未來在作業時將更有優勢。