OKX成為曼城官方衣袖商標贊助商 擴大合作夥伴關係

OKX 在曼城主場舉行的獨家活動中宣布與曼城達成一項新的多年協議，成為曼城男足及女足一線球隊的衣袖商標贊助商。

英國曼徹斯特，2023 年 6 月 30 日 – 全球交易量領先的加密貨幣交易所和行業領先的 Web3 技術公司 OKX，與曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.，下稱「曼城」）達成一項新的多年協議，並宣布 OKX 成為曼城的官方衣袖商標贊助商。

新的協議擴大了原有的合作範圍，除了包含現時各項印有 OKX 商標的數碼和實體曼城物品之外，曼城男足及女足一線球隊的球衣左袖上也將印有 OKX 商標，而曼城一線球隊訓練服的左袖亦會保留 OKX 商標。

OKX 與曼城的合作夥伴關係始於 2022 年 3 月，並在 2022 年 7 月首次擴大合作範圍，成為曼城 2022/23 賽季的官方訓練服裝的贊助商。至今，兩者的合作透過創新的 Web3 體驗，把 OKX 的品牌推廣給全球數百萬的足球迷。例如透過 OKX Collective，球迷可以與曼城球員和 OKX 大使，包括基亞利殊（Jack Grealish）和連活特（Alex Greenwood）等，進行近距離互動。

OKX 和曼城於阿提哈德球場（Etihad Stadium）的獨家揭幕活動上宣布雙方將擴大合作夥伴關係，城市足球集團行政總裁蘇利安奴（Ferran Soriano）和 OKX 全球首席營銷官 Haider Rafique 均到場出席活動。活動當中，新的衣袖以「虛擬揭幕」方式揭曉，同時還播放了一段展示出各球員虛擬化身的影片。同場更有曼城傳奇球員基捷基治（Gaël Clichy）出席活動的傳媒問答環節。

由曼城隨隊主持人 Natalie Pike 主持的會議上，Haider 和蘇利安奴提及 OKX 希望通過與曼城的合作接觸到全球球迷的願景。他們還討論了 Web3 技術在促進與 球迷交流方面的角色，特別是在為球迷設計極具吸引力的沉浸式體驗。

城市足球集團行政總裁蘇利安奴（Ferran Soriano） 表示：「我們對於 OKX 商標出現在曼城球衣的袖口上感到非常自豪。OKX 和曼城都是以創新為驅動力的行業先驅。我們已經看到 OKX 為全球曼城球迷帶來出色的 Web3 體驗，而未來亦即將推出更多精彩體驗。這是是一個令人非常振奮的合作夥伴關係。」

OKX 首席營銷官 Haider Rafique 表示：「我們和曼城團隊的旅程十分不可思議。曼城是我們的第一個正式合作的全球品牌夥伴，而在短短一年半的時間，我們的合作已取得巨大的進展。我們一直打算將品牌與運動融合，並協助曼城在 Web3 方面取得領先地位。現時，我們共同創造了一個元宇宙、一個 NFT 計劃，以及更多令人期待的新項目。今次和曼城擴大夥伴關係並成為曼城官方衣袖商標贊助商，可讓我們更接近全球曼城球迷。我們期待通過 Web3 技術為球迷帶來獨特、令人興奮和創新的交流方式。作為曼城的官方加密貨幣交易所合作夥伴，我們保證球迷可以盡情期待與 OKX 互動時帶來的驚喜。」

關於 OKX

OKX 是一家旨在構建 Web3 未來的領先科技公司，推出領先行業的自我託管解決方案，包括兼容 Web3 的 OKX 錢包，讓用戶更好地控制其資產，同時能連接 DEX、NFT 市場、DeFi、GameFi 和數以千計的 dApp。

OKX 與許多世界頂級品牌和運動員合作，包括英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）、奧運會單板滑雪選手 Scotty James 以及 F1 車手 Daniel Ricciardo。

OKX 致力提高透明度和安全性，並每月發布其儲備金證明報告。

如欲了解更多有關 OKX 的資訊，請下載我們的應用程式或瀏覽 okx.com。

關於曼徹斯特城足球俱樂部

曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.，簡稱「曼城」）是英格蘭超級足球聯賽俱樂部之一，最初於 1880 年在曼城西戈頓地區（West Gorton）的聖馬可堂（St Mark）成立。1894 年，球隊正式易名為曼城足球俱樂部，之後相繼於歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）、歐洲優勝者杯（European Cup Winners’ Cup）、九次英格蘭足球冠軍聯賽（League Championship）、七次英格蘭足總盃（FA Cups），以及八次英格蘭足球聯賽盃（League Cup）中奪冠。曼城足球俱樂部是城市足球集團旗下 13 個俱樂部之一。

在足球界備受好評的領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）的帶領下，曼城足球俱樂部在阿提哈德球場舉行國內和歐洲冠軍聯賽主場比賽。阿提哈德球場氣勢宏大，能容納 5.4 萬名觀眾，自 2003 年起一直是曼城足球俱樂部的主場。現時，球場座落於規模更大的阿提哈德基地（Etihad Campus）內，毗鄰曼城足球學院（City Football Academy），一個位於東曼徹斯特中心的先進效能訓練及青年培訓設施。曼城足球學院擁有 7,000 座的學院球場（Academy Stadium）同時是曼城女子足球俱樂部和精英發展隊（Elite Development Squad）日常訓練和主場比賽的場館。

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