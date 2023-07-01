〈紐約匯市〉美元指數6月貶1%、季線止步連黑 日元創一年最大單季貶幅

美國上月消費者支出降溫，令投資人對聯準會 (Fed) 是否採取積極做法對抗通膨感到質疑，美元指數周五 (30 日) 走低，本月貶 1%，但季線止步連二黑。日元兌美元自近八個月低點回升，周月季線三線收黑，且單季貶幅創一年來最大。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.41%，至 102.92，周線幾乎持平，月線貶 1%。

按季來看，美元指數第二季升值 0.4%，結束連續兩季下跌態勢。上半年貶 0.6%。

美國商務部公布 5 月個人支出月增 0.1%，4 月數據自 0.8% 下修至 0.6%；通膨方面，繼 4 月成長 0.4% 後，5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.1%，年增 3.8%，較修訂後前值的 4.3% 放緩，但仍遠高於 Fed 的 2% 目標。數據公布後，美債殖利率多半下跌。

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示：「支出疲軟，尤其是在經通膨調整後的情況下。商品支出下滑，甚至服務支出看起來也出現下滑。通膨正在走低，但距離 2% 還很漫長。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周發言加上穩健的經濟數據，強化市場對 Fed 年底前再升息 2 次的看法，並澆熄降息預期。

周五公布最新數據後，對 Fed 在 7 月升息 1 碼的預期略微下滑。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場目前預估 7 月升息的機率為 84.3%，低於周四 (29 日) 的 89.3%。

芝加哥聯準銀行總裁、今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，官員們會在下次政策會議前剖析大量數據，以評估是否需要進一步升息抑制通膨。

日元盤中短暫貶破 145 大關後，自近八個月低點回升，止步連三貶，兌美元匯價升近 0.3%，至 144.35 日元兌 1 美元，周、月、季線全數收黑，其中季線更重貶近 9%，單季貶幅為一年來最大。

隨著美日貨幣政策持續分歧，投資人密切關注日本銀行 (央行) 是否再次出手阻貶日元，當局上一次進場干預時，日元落在 145 關卡左右。

另外，稍早數據顯示，日本 6 月東京消費者物價指數 (CPI) 小幅上漲，連續 13 個月高於日銀設立的 2% 目標，這增加了官員收緊政策的壓力。

相較之下，歐元區通膨連續 3 個月下滑，但幅度較小，不太可能阻止歐洲央行 (ECB) 在 7 月繼續升息。歐元升逾 0.4% 至 1.0910 美元，周月季線均收紅。

英鎊在連跌兩日後，強彈 0.7% 至 1.2696 美元，本周收黑，但月線和季線分別強升 2% 和近 3%。

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