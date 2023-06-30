〈台幣〉聯準會放鷹亞幣倒地 新台幣周線連4黑收31.135元

聯準會暗示繼續升息激勵美元反彈，新台幣隨主要亞幣走弱，新台幣兌美元今 (30) 日貶值 5.7 分收在 31.135 元，連續 9 個交易日收黑，周線連 4 黑，台北及元太兩大外匯市場成交量共 14.28 億美元。

新台幣兌美元本周貶值 2.15 角、周線連 4 黑；6 月貶值 3.69 角、月線連 3 黑，第 2 季貶值 6.81 角，匯價從第 1 季底的 30.454 元一路下挫來到 31 元價位。

美國聯準會主席鮑爾重申對抗通膨的鷹派立場，加上經濟數據走強，加深市場對美國繼續升息的預期心理，美元指數回升至 103.435 為近兩周來新高，非美貨幣承壓轉弱。

台股開低走低，新台幣兌美元今天開盤即貶破 31.1 元價位，盤中一度貶至 31.151 元，不過隨台股跌勢收斂，出口商拋匯支撐，讓新台幣匯價跟著收斂，但午盤後在出口商拋匯力道轉弱後，匯價貶勢擴大，低點下壓到 31.15 元。

新台幣第 2 季由升轉貶，單季貶值 6.81 角，匯價也從 30 字頭下探至 31 元以下的價位，研判在聯準會繼續升息的情況下，非美貨幣恐繼續承壓，短線不排除測試 31.2 元關卡。

根據中央銀行公告資料，美元指數上漲 0.47%、日元貶幅較重 0.37%、人民幣也有 0.25% 的貶幅，韓元貶值 0.01%。