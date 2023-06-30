美國國慶長周末出遊人數將重回疫前水準 只怕航班中斷搗亂

國慶假期搭機出遊的人數預計將是 4 年來首次超過新冠疫情爆發前的水準，但最近的航班中斷引發人們質疑航空公司是否準備好應對夏季旅行高峰。

預計今年夏季將非常繁忙，美國航空業者已採取削減航班表和加強人員配備等措施，以防止大規模航班中斷；但在此期間某些地區的惡劣天氣仍可能給旅客帶來風險。

根據旅遊團體 AAA 表示，雖有消費支出放緩的跡象，但在 6 月 30 日星期五至 7 月 4 日星期二期間，約有 5100 萬美國人出遊距離超過 50 英里以上；比 2019 年水平增加約 4%。2019 年是 7 月 4 日史上國慶日出遊人數最多的年份。

AAA 的估計不包括 6 月 29 日星期四，美國聯邦航空管理局 (FAA) 預計這一天將是假期期間航空旅行最繁忙的一天。

上周末的雷暴和華盛頓特區 FAA 設施故障，導致美國東岸的航空旅客嚴重誤點。

根據航班追蹤網站 FlightAware 的數據，6 月 24 日星期六至 6 月 28 日星期三期間，約有 35000 架次航班誤點，超過 7000 架次航班被取消。

聯合航空 (United Airlines)(UAL-US) 首當其衝，約 19% 的定期航班被取消，約 47% 的航班誤點。

聯航表示其運作已經開始有所改善。FlightAware 數據顯示，雖然周四 (29 日) 取消的航班數量少於本周前幾天，但仍取消了 15% 的航班。

這些中斷讓乘客們感到憤怒，許多聯航乘客在社交媒體上對大排長龍、重新訂位和行李丟失大感不滿。

該公司一直在推特上就投訴回覆向客戶道歉，理由是申訴量太大。

聯航發表聲明表示：「我們的機師負責讓飛機起飛，聯絡中心團隊加班照顧我們的客戶，我們的機場客戶服務人員不顧疲倦地運送行李和登機。」

美國運輸部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg) 指夏季旅遊季節是對航空公司運作的「壓力測試」，「沒有人可以控制天氣。但對航空公司來說，在系統中創造足夠的彈性緩衝非常重要。」

然而，聯航 CEO 柯比 (Scott Kirby) 指責 FAA 讓情況變得更糟。他在員工備忘錄中表示，由於 FAA 人員配置問題及其對交通管理的影響，導致上周末超過 15 萬聯航客戶受到影響。

即使如此，該公司表示，假期周末「可望」恢復正常運作，預計將有 500 萬人乘坐該公司航班。 其訂位量較去年增加約 12%，幾乎反彈至疫情前水準。

美國航空 (AAL-US) 預計從 6 月 30 日星期五到 7 月 4 日星期二，將執飛超過 26000 個定期航班，接待近 300 萬名乘客。

全美旅遊支出保持強勁，航空公司預計 2023 年將取得強勁業績，而美國消費者信心在 6 月升至近一年半以來最高。

AAA 預計將有 4300 萬人開車出遊，比 2019 年水準增加 4%。

其他旅遊方式仍未回到疫情前水平。AAA 預計長周末約有 300 萬人將乘坐巴士、遊輪或火車出行，比去年增加 24%，但比 2019 年水準下降 5%。