波音787交機延誤 美國航空調度不來 5-6月部分航班停飛數周

美國航空 (AAL-US) 無法向波音 (BA-US) 取得其所需的全部 787 夢幻客機，導致航班調度出現問題，部分航班不得不停飛數周。

《華爾街日報》周五 (24 日) 報導，由於飛機交付延遲，美國航空將在 5 月和 6 月將費城至馬德里航線暫停數周。波音與美國航空均證實此情況。

波音最近在 2 月暫停交付 787 噴氣式飛機，並非因為零件短缺，而是一些文書工作耽擱。波音當時表示，供應商對 787 前向壓力艙壁相關的分析錯誤，導致暫停交付。

波音發言人表示，將持續與美國航空在內的客戶商談交付時間，並對造成其營運問題深表遺憾。

美國航空發言人表示，公司將針對受影響的顧客安排替代航班，以減輕 787 交付延誤的衝擊。

近年來波音屢屢傳出生產問題和交付延遲的消息，而此回美國航空暫停航班是多年來生產問題累積下來的結果。

投資人希望此回延後交機的消息是最後一波，他們終於可以有樂觀的理由，相信交付問題將逐漸平息。因波音公司執行長 Dave Calhoun 近期表示，隨著零部件供應改善，交付問題也正在消退。

在 2 月暫停交付後，目前 787 客機尚未更新確切的交付時間，這將取決於聯邦航空管理局 (FAA)。以波音股價走勢來看，投資者正密切關注交付遲延的狀況，對 Calhoun 的說法尚未完全買單。

波音周五下跌 0.19%，收每股 197.53 美元。自 787 暫停交付以來，波音股價已下跌約 12 美元或約 6%。

波音 2022 年交付 480 架噴氣式飛機，高於 2021 年交付的 340 架。波音 2018 年交付 806 架噴氣式飛機，該年交付數據尚未受到 737 MAX 因墜機事件遭停飛與新冠肺炎大流行的衝擊。

華爾街預期波音 2023 年可交付約 580 架。

在波音業績和生產率恢復正常之前，投資者可能對交付延遲的消息感到緊張，因為這恐令其顧客不滿。