看好國際旅遊大幅反彈 聯合航空提高紐澳直飛航班40%

美國聯合航空 (UAL-US) 計劃在今年稍後將其服務航線擴展到澳大利亞和紐西蘭；該航空公司押注旅客將繼續大量預訂國際旅遊。

該航空公司周二 (18 日) 表示，美國與紐澳兩國之間的每周航班將增至 66 班，比去年增加 40%。聯航表示，與 2019 年同期相比，這些國家和地區的座位數也相當於增加了約 75%。

新的航班表包括從 12 月 1 日開始使用波音 787-9 夢幻機往返舊金山和紐西蘭基督城的直飛航班，以及從 10 月 28 日開始採用波音 787-9 從洛杉磯到紐西蘭奧克蘭的直飛航班。並同時建立從舊金山和洛杉磯到澳大利亞布里斯班的服務，並且目前它正使用其最大型客機在舊金山和澳大利亞墨爾本之間飛行。

航空公司主管一直對國際旅遊需求持樂觀態度，並一直在擴大航班時刻表以應對需求反彈。

達美航空 (DAL-US) 上周預測第 2 季業績超出分析師預期，並強調了國際旅遊的特別優勢。

達美航空總裁豪恩斯坦 (Glen Hauenstein) 上周四 (13 日) 在財報電話會議上表示：「我們對國際航線市場的動能感到興奮，並預計夏季旅遊季的營收和獲利能力將創紀錄。」

他補充說，該航空公司在截至 6 月當季將其國際座位增加 20%，並已接獲約 75% 的預訂量。

聯合航空將於周二收盤後公布第 1 季業績，並將在夏季旅遊旺季之前提供另一份需求財測。