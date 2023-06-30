閎康今年資本支出估12億元 在台、日、中三地擴充產能

檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長謝詠芬表示，閎康今年資本支出約 12 億元，其中近 8 成用於新設及擴充海外實驗室，就近服務台灣、中國與日本客戶需求。

中國大陸方面，閎康持續深耕第三代半導體及車用電子認證，並滿足當地半導體供應鏈自主化需求，再拓增服務據點。

謝詠芬表示，去年雖有上海封城不利因素，但受惠全球經濟及半導體產業好轉，營收仍繳出年增 18.24% 的優異成績單，且因營運效率提升，毛利率也由 35.88% 成長至 36.91%，保持獲利成長。

謝詠芬指出，閎康為亞太區檢測分析龍頭廠商，未來將持續進行海外實驗室拓點，積極評估歐、美市場潛力，以提供海外頂尖客戶即時有效的優質服務，深化國際布局規模，與客戶深化研發合作，朝高獲利的藍海市場邁進。

此外，為執行公司全球化布局策略，閎康預估今年資本支出約 12 億元，其中近 8 成用於新設及擴充海外實驗室，就近服務海外客戶需求，在台灣持續聚焦先進製程客戶研發服務；在日本也新設熊本實驗室，並持續擴大既有的名古屋實驗室服務量能。

中國大陸方面，閎康持續深耕第三代半導體及車用電子認證，並滿足當地半導體供應鏈自主化需求，再拓增服務據點。

閎康看好，由於全球地緣政治緊張及世界各國認知半導體產業重要性，各國競相推動半導體供應鏈自主化。加上半導體先進製程微縮技術研發，以及 AI、5G、HPC 及車用電子等新科技應用持續發展，相關終端產品應用將百花齊放，未來半導體將成為各國高度重視之產業，晶片開發及製程技術發展需求日益增加，帶動檢測市場需求持續高速成長。

閎康也將持續提升自身市場競爭力，拉開與競爭對手的差距，將以全球網路服務網絡、領先的技術優勢和快速的交期服務來面對當前的經濟環境，以期在競爭激烈的產業環境中創造優勢、掌握先機，奠定閎康未來黃金十年的成長基礎，使公司業績及獲利持續成長。