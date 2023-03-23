閎康砸12億元資本支出 強化海外擴點

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (23) 日公布去年財報，受惠客戶持續往先進製程推進，全年稅後純益達 6.27 億元，年增 7.12%，每股稅後純益 10.12 元，賺逾一股本，也創下歷史新高，同時也決議通過資本支出 12 億元，其中 8 成以上用於擴充海外營運據點。

閎康董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬發放現金股利 8 元，包括以盈餘配息 6 元，並以資本公積配息 2 元，以今日收盤價 181.5 元計算，殖利率約 4.41%。

董事長謝詠芬表示，近兩年地緣政治問題受全球關注，閎康為亞洲最大第三方半導體檢測實驗室，為就近服務客戶，自 2007 年起展開全球化佈局，使公司去年受疫情、上海封控等影響輕微，加上客戶在先進、成熟製程、車用及第三代半導體的檢測分析服務不減反增，拉抬營收、獲利皆創新高。

此外，閎康董事會也決議通過資本支出 12 億元，其中 8 成以上用於海外擴點，未來三年除既有 14 座實驗室外，將強化日本、美國兩地營運，充實未來全球布局營運資金與償還銀行借款，預計此次董事會將通過增資案，強化全球競爭力。

閎康去年營收 39.74 億元，年增 18.24%，毛利率 36.91%，年增 1.03 個百分點，稅後純益 6.27 億元，年增 7.12%，每股稅後純益 10.12 元。