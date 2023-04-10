閎康3月、Q1營收同創高 未來可望強勁成長

檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收 4.1 億元，月增 10.84%，年增 24.19%，累計第一季營收 11.41 億元，季增 0.18%，年增 27.66%；受惠客戶開案量增加及先進製程需求帶動，閎康 3 月、第一季營收皆改寫歷史新高，且感受客戶近期訂單持續升溫，預期未來營收將維持強勁成長。

閎康表示，根據過去產業景氣循環規律，大約每三至四年會有二至三季的庫存調整期，此波半導體庫存調整自去年中開始，依據前述推論，預期今年上半年市況將恢復正常，公司接單也感受客戶開案相當積極。

此外，國際品牌因應地緣政治，持續進行分散供應鏈，將產地移出中國，或是中國業者開始要求晶片去美化，全球分化為美中二大陣營，也有助當地檢測開案需求。

閎康也看好，未來 AI 應用須高速處理大量數據並快速執行指令，皆需以最先進的製程打造，開發過程相當倚重材料分析 (MA) 及故障分析 (FA)，檢測實驗室的角色愈發重要。

閎康認為，2 奈米是業界首次採用高數值孔徑 (High-NA) 極紫外光微影技術的先進製程節點，加上電晶體架構改變，開發過程充滿挑戰與難度，加深檢測分析需求，為公司帶來新一波營運動能。