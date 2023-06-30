路透：利率上升過程的五大經濟脆弱點

隨著多國央行激進升息，利率正以數十年來最可觀的幅度爬升，國際貨幣銀行 (IMF) 已警告，由於央行可能需要花更長時間壓制通膨，過程中可能引發新一波金融動盪，路透撰文整理出以下幾個經濟脆弱點。

多國升息競賽，上至下依序為紐西蘭、美國、英國、加拿大、歐元區、澳洲、挪威、瑞典、瑞士、日本。圖取自路透

1. 房市首部曲：住宅篇

美國低迷的房地產市場，因為聯準會 (Fed) 升息接近終點，最近看到隧道盡頭的光明，但是歐洲住宅房市仍深受升息所苦。

英國利率已從兩年前的 0.25% 跳升至 5%，銀行組織 UK Finance 預估，到 2024 年底，有 240 萬戶屋主必須從廉價的固定利率轉換到更高的利率。此外，瑞典央行本周四 (29 日) 再度升息。

倫敦商學院 (London Business School, LBS) 經濟學教授 Richard Portes 說，歐元區房地產市場似乎已經「凍結」，交易量和價格雙雙下滑，「可以預見 2024 年情況更糟，因為升息的效應將全面展現。」

2. 房市二部曲：商辦

商辦市場過去在低利率時代靠大量借貸買進房地產，但現在隨著利率爬升、償債成本提高，開始深受其苦。

房地產業者 JLL 歐洲中東資本市場策略主管 Thomas Mundy 說：「利率是唯一重要的事。但不只利率，同等重要的還有利率前景。如果利率事確定的房地產價格可以隨之調整。但目前，房地產定價調整的滯後性 (lag)，營造出一個不確定的環境。」

在瑞典，高債務、利率上升和萎靡的經濟交織出的有毒環境，不利於商用不動產市場。另一方面，滙豐 (HSBC) 從金絲雀碼頭遷往倫敦市區較小的辦公室，反映企業縮減辦公室面積的趨勢。

3. 銀行資產

銀行業危機雖然和緩下來，但信貸條件收緊，讓銀行業仍是焦點所在。Lombard Odier 投資管理公司總經主管 Florian Ielpo 說：「在信貸收緊的情況下，無處可逃。銀行感受到來自央行的壓力。。」

銀行的資產負債表有兩類，一類是旨在提供流動性，另一類是像儲蓄一樣提供額外價值的資金。當利率上升，這些資產就比他們買進價格低了 10-15%，如果銀行決定出手，就會產生未實現虧損。

最要注意的是銀行的房地產資產，Ielpo 認為這可能是銀行業的「阿基里斯腱」。Fed 主席鮑爾已經表明正在密切監控銀行，以查探潛在的弱點。

4. 企業違約

企業正因利率上升導致債務負擔加重，而遭到打擊。標普預估，歐洲次投資級企業的違約率，到 2024 年 3 月將從今年 3 月的 2.8% 上升到 3.6%。

Julius Baer 固定收益研究主管 Markus Allenspach 說，今年前五個月，全球企業違約件數比去年同期多。

法國超市零售商 Casino 正與債權人談判債務重組，瑞典 SBB 公司則在努力求生存，該公司受財務狀況疑慮影響，5 月股價暴跌。

標普全球評等公司 Nick Kraemer 說：「企業面開始蓄積一些壓力，特別是浮動利率債務最多的那一端。」

5. 俄羅斯局勢

傭兵集團瓦格納的一日政變，是迄今對俄羅斯總統普丁政權最大的威脅，雖然政變很快就失敗，但可能帶來長期的影響。

俄國內部情勢變化，首先會影響到大宗商品市場，包括原油和農作物。假如情勢升高，可能助長通膨壓力、引發風險規避行為，讓已經身處升息循環的國家和企業，帶來深遠的後果。