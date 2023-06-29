亞特蘭大Fed行長：除非通膨偏離目標 利率才需再調升

亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克 (Raphael Bostic) 表示，如果物價增幅偏離目標或通膨預期開始「變得艱難」，Fed 將不得不升息。但他補充說目前這兩種情況都還沒有發生。

雖然 Fed 主席鮑爾周四 (29 日) 表示，大多數 Fed 政策制者預計到年底將需要至少升息兩次，但博斯蒂克不是其中之一。他重申了自己的觀點，即在 2023 年底前利率應保持穩定。

博斯蒂克以他所看到的核心通膨趨於穩定以及通膨已開始「真正進入正常範圍」表示，利率制訂者有時間等待，讓政策發揮作用。

他表示：「我確實認知到，如果通膨偏離目標或似乎嚴重停滯，那麼我們可能需要採取更多行動；而或者如果通膨預期開始出現困難，我們可能需要採取更多行動。」

他說，「現在還沒有看到其中任何一個，因此，我很樂意等待。如果看到它開始偏離目標，我會搶先站在隊伍前面主張需要提高利率，需要更具主動積極性。」

本月初，Fed 自 2022 年 3 月開始升息以來首次沒有提高聯邦基金目標利率，將其維持在 5% 至 5.25% 之間。

鮑爾本周也保留在連續會議升息的可能性。博斯蒂克表示，毫無疑問，這種情況可能會發生，但可能性不大。

他補充說，過去 8 周雇主在招聘員工的困難方面發生了明顯的變化，雖然勞動市場仍然緊張，但並不「非常緊張」，而且更接近疫情前水平。

美國失業率已攀升至 3.7%，但低於 Fed 政策制訂者估計的與美國勞動力充分就業相符的 4% 水平。