中國晶片製造商長江存儲 要供應商買回遭美國禁用設備

根據多家外媒報導，中國記憶體晶片長江存儲公司（YMTC）董事長兼執行長陳南翔周四（29 日）表示，全球晶片設備製造商應公平對待自家公司，要求設備業者買回公司合法購買卻遭美國制裁而禁止使用的設備和零組件。

陳南翔還表示，地緣政治和一些國家的國安問題正在威脅全球晶片產業的全球化以及未來的成長，這讓他不禁懷疑全球半導體產業能否實現此前預期，即到 2030 年全球半導體銷售額達到 1 兆美元。

陳南翔說：「有很多政府干預，當中還有很多政治因素。」不過並未具體點名任何國家。他還表示自己完全同意台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今年 3 月發表的言論，即晶片產業的全球化已「死亡」。

他還說，晶片產業本身就是周期性的，每個從業者都有自己應對周期的方法。然而目前公司面臨的高度不確定性恰好就是全球化的破壞。他認為，全球晶片產業正在進入一個動盪時期。

陳南翔還表達對全球貿易的支持，他說再多的國內過剩供應也不足以取代真正的國際供應生態系統，這是台積電和艾司摩爾 (ASML-US) 等晶片公司的共同主張。

長江存儲是中國最重要的記憶體晶片開發商，但美國廣泛的出口限制以及去年底將其列入貿易黑名單，讓這家公司無法獲得最新的製造設備。

