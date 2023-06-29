資料中心基礎設施需求大增 今年市場規模估年增12%至267億美元

研調 Dell"Oro 發布報告表示，資料中心電源、散熱設備市場今年第一季銷售成長強勁，受惠需求、供應鏈瓶頸緩解，成長動能將持續至年底，研究總監 Lucas Beran 表示，全年資料中心基礎設施市場規模估年增 12% 達 267 億元，其中不斷電系統 (UPS) 和散熱就將占一半。

Beran 表示，今年資料中心基礎建設動能來自去年的積壓訂單，另外還包含零件供應商因應通膨漲價，以及雲端、網路服務提供商 (CSP) 持續投資。

數據顯示，第一季散熱處理、匯流排等設備銷售年增超過 3 成，而機櫃配電盤 (PDU) 年增 20%，UPS、軟體與服務年增約 15%。

研調表示，ChatGPT 正在帶動資料中心基礎建設需求，AI 相關投資將在下半年加溫，同時資料中心 CPU、GPU 應用增加提高散熱需求，去年液冷占整體散熱市場僅不到 5%，不過，今年下半年液冷到明年需求將會加速。

市場市占分布來看，目前施耐德電氣仍是資料中心基礎建設市場龍頭，但第二名的 Vertiv 正在加速追趕，Vertiv 為全球散熱設備龍頭廠，過去兩季營收大幅成長，第三到第五名依序為 UPS 大廠伊頓、華為，以及羅格朗 (Legrand)。