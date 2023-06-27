〈房產〉全台科學園區周邊住宅房價比一比 新竹台元科學園區區域倍增

受貿易戰開打影響，近年台商回流，各大科學園區受惠，帶動周邊住宅房價飆漲，根據市調機構統計，近五年全台房價漲幅最多的科學園區其實不在竹科，而是同樣位於新竹的台元科學園區，住宅房價由 2 字頭暴衝至 4 字頭，漲幅同樣翻倍的還有南部科學園區。

《591 實價登錄》指出，南科及台元科學園區周邊住宅房價使得過去曾是蛋殼區的新市、善化身價水漲船高，顯示科學園區在就業機會、人口紅利加持下，周邊購屋需求穩定成長，推升房市交易價格。

統計顯示，近五年全台房價飆漲最多的科學園區為台元科學園區，房價翻倍成長，由 2 字頭暴衝至 4 字頭，位於竹北市的台元科學園區，周邊房市交易熱區包括縣治一期重劃區與竹北市公所生活圈，其中縣治一期為竹北發展最早、生活機能最成熟的重劃區，同時還有新竹縣政府等公家機關坐落於此，為新竹縣的政經及商業重心。

接者房價同樣翻倍的還有南科，自「護國神山」台積電宣布在南科擴廠，也替台南房市注入活水，使得過去曾是蛋殼區的新市、善化身價水漲船高，又以 LM 特定區為南科新貴移居聚落，區域主打低密度高綠覆住宅區，房價穩站 3 字頭。

第三名就是新竹科學園區，鄰近竹科的關埔重劃區為竹科新貴居住首選，區域內關新里也是全台綜合所得中位數最高的區域，平均超過 300 萬元，又稱新竹天龍國，關埔重劃區內有好市多、迪卡儂等連鎖賣場進駐，目前區域新建案「富宇天雋」成交價已逼近 8 字頭，顯現新竹房價在高消費力的竹科買盤支撐下仍不斷創新高。

再來則是前身為楠梓加工出口區的楠梓科技園區，近年也因台積電宣布將在鄰近的中油高煉廠舊址設廠，帶動整個北高雄房市炒的沸沸揚揚，除了楠梓本身外，一旁的高雄新市鎮房價也是一飛衝天，吸引大量投資買盤，房價 5 年間漲幅近 7 成，漲勢凶猛。

第五名則是位於桃園的華亞科技園區，華亞科技園區位於長庚生活圈與 A7 重劃區間，其中有雙北首購天堂之稱的 A7 重劃區因房價較周邊區域親民且緊鄰新北，加上機場捷運行經，近幾年成為建商兵家必爭之地，房價也由 2 字頭攀升 3 字頭，部分新建案也已經出現 4 字頭成交。