〈房產〉捷運三鶯線台北大學站聯開案將招商 估吸引逾25億元投資

捷運三鶯線為三環六線中的第三環線，預計於 2025 年年完工，其中「三鶯線台北大學站捷運開發案」基地 1790 坪將進行招商，預估可建置 1.59 萬坪樓地板面積的大樓，估將吸引逾 25 億元投資。

商仲業者指出，捷運三鶯線為三環六線中的第三環線，預計於 2025 年完工，該線位處串連台北市、新北市與桃園市等都會核心的廊帶，廊帶人口約 137 萬人，完工通車後將能縮短三峽、鶯歌等地區至臺北市通勤時間至少 20 分鐘，不僅提供區域便利的交通系統，更打造北北桃共同經濟生活共榮圈。

仲量聯行董事總經理侯文信指出，台北大學站為捷運三鶯線第四個推出捷運開發案之車站，其開發基地位於三峽主要幹道復興路上，鄰接北大特區及三峽舊市區。基地面積約 1,790 坪，初步規劃地下 4 層、地上 20 層，開發量體約 1.59 萬坪樓地板面積的大樓，預估投資金額約 25.7 億元。

侯文信指出，此一聯開案基地街廓方整、三面臨路，與臺北大學相鄰，具有寬廣之視野，文教氣息濃厚，周圍設施包含臺北大學、三峽國中、北大國小、三鶯國民運動中心等，距離恩主公醫院與國道 3 號三鶯交流道僅約 600 公尺，而步行 10 分鐘即達三峽老街，具豐厚之人文氣息，且區域機能十分完善，餐飲業、零售店面、連鎖店發達。

台北大學站開發基地預計於 8 月正式公告徵求投資人，備標期間預計約 4 至 5 個月，明（2024）年第 1 季擬就開發內容、亮點營造、建築設計等開發建議書內容及承諾地主最低分配比率進行綜合評選作業。