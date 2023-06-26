〈房產〉六都套房產品 台中、台南房貸利率平均超過2.7% 雙北最吃香

依今 (2023) 年第一季聯徵中心資料顯示，小套房產品銀行貸款仍相對嚴格，尤其雙北以外的套房產品，利率比起大樓產品最多高出近 0.7%，反映銀行對於套房產品仍視為風險相對較高的產品，不過雙北市雖然套房平均房貸成數在 67.7%-7 成，但房貸利率明顯低於其他都會區。

統計資料顯示，雙北市套房貸款平均利率 2.12%，雙北以外都會區套房的房貸利率則達 2.41-2.75%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，除了雙北市捷運站周邊的套房產品外，銀行對於套房產品貸款相對謹慎，主要還是因為套房多屬於投資性質，另外過去房地產修正的時候，套房也是風險較高的產品，加上投資套房的人名下多已經有些房貸，因此套房產品的貸款條件相對大樓產品，不僅成數少一些且貸款利率也會加碼較多。

根據聯徵中心今年第一季房貸資料顯示，套房產品貸款數量最多的是台北市，樣本數達 215 件，台北市的套房交易相對其他區域市場需求更大，且貸款條件也優於其他都會區，平均貸款成數約 7 成，且貸款利率僅有 2.12%，新北市條件與北市接近，貸款利率也約 2.12%，不過貸款成數平均僅有 67.7%，但雙北以外都會區的套房平均貸款利率則是 2.41% 起跳。

雙北以外套房貸款最多的是台中市，今年第一季套房房貸樣本數 121 件，平均房貸成數約 7 成，但房貸利率明顯加碼，平均貸款利率 2.71%，每間平均約 300 萬元，桃園市平均房貸利率 2.41%，平均房貸也約 7 成，每間平均 365 萬元，貸款利率最高的是台南市的 2.75%，不過套房樣本數僅有 23 件，平均一間 216 萬元，高雄市平均房貸利率 2.46% 且房貸成數平均近 71%。

曾敬德表示，央行針對個人第二套房貸上限規定 7 成，可能對套房產品略有影響，主要影響貸款利率與成數，還是銀行評估套房產品多屬非自用，風險較高，短期內套房貸款條件變化應該有限。