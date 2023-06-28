工業局率台廠赴日參展 大秀5G、顯示器產業實力

經濟部協助業者拓國際版圖，由工業局帶隊率領 5G、資通訊及顯示器業者前往日本參加 2023 日本次世代通信技術展 (COMNEXT) 及先端內容製作技術展 (Content Tokyo)，取得台日產業合作成果。

2023 COMNEXT 及 Content Tokyo 展從 6 月 28 日至 30 日在東京登場，是日本 5G、資通訊及顯示器產業年度最大國際盛會，本次工業局帶領亞旭、光寶、雲達、HTC 旗下智宏網等網通業者赴日參展。

經濟部也邀請 Airspan、Qualcomm、NTT DOCOMO、KDDI、NEC、Rakuten Mobile、FUJITSU 等國際知名大廠，與我國網通業者進行深入交流，透過鏈結雙方，讓台廠掌握國際市場之需求及商機切入點；同時展示我國網通業者卓越 5G 解決方案實力及多元應用之潛力，向 5G 先導應用國際業者揭示台灣 5G 堅強戰力。

在顯示器產業方面，經濟部表示，國內業者與工業局推動產業轉型方向達成高度共識，目標朝向發展高附加價值產品及結合軟、硬體之智慧顯示解決方案，目前業者推行之解決方案在智慧移動領域已獲日本神戶港灣局青睞，促成國際輸出 1 案。

經濟部表示，本次包含達運精密、光陣三維、聲麥無線、元太科技、緯創資通、群創光電等 6 家業者共 11 項方案赴日展出，期盼發掘台日雙方潛在合作機會。

此外，本次展會也促成國內新創業者聲麥無線公司 AI 翻譯技術結合友達公司面板，打造 AI 即時翻譯透明投影膜應用方案，可導入機場、旅館、觀光景點等多元場域，支援多國語言 AI 翻譯，對應疫後勃發的旅遊需求，彌補服務人力不足。