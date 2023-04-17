馬印泰進口浮式平板玻璃 經濟部認定對我產業造成實質傷害

經濟部貿易調查委員會 (貿調會) 召開委員會，認定來自馬來西亞、印尼、泰國產製進口浮式平板玻璃的傾銷將對國內產業造成實質傷害；後續將由財政部在收到經濟部通知隔日起 10 天內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

貿調會今 (17) 日召開第 101 次委員會議，會中就「台灣區玻璃工業同業公會申請對自馬來西亞、印尼及泰國產製進口浮式平板玻璃課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」產業損害最後調查結果進行審議，認定自馬來西亞、印尼及泰國產製進口浮式平板玻璃的傾銷對國內產業已造成實質損害。

貿調會表示，本案調查資料涵蓋期間，涉案傾銷貨物進口量從 2017 年到 2020 年期間大幅增加，增幅高達 231.3%，導致其占總進口量的比率以及其於我國市場占有率均逐年增加。

貿調會指出，同期間我浮式平板玻璃表面需求量小幅萎縮，在涉案傾銷貨物價格逐年下降，且降價幅度分別達 15.1%、19.3% 及 26.1% 的情況下，導致國產品被迫跟進減價，然在減價幅度不及涉案傾銷貨物的情況下，致使我同類貨物產業的生產量、內銷量、市場占有率、營業利益等經濟指標均大幅下降，對國內產業造成明顯不利影響。

貿調會表示，本案產業損害最後認定結果將通知財政部，並由財政部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

