經濟部擴大再生水使用範圍 中鼎旗下崑鼎大啖商機

經濟部《再生水資源發展條例》已擴大再生水使用範圍，近日預告子法，用水大戶將強制使用再生水，且工業用水至少 5 成將使用再生水，此舉將提高國內再生水市場需求，中鼎集團 (9933-TW) 與旗下崑鼎 (6803-TW) 已共同取得台積電南科再生水廠實績，可望從新政策中受惠。

經濟部為了強化國內抗旱韌性，擴大再生水法規，目前子法草案內容顯示，開發單位計劃用水量達每日 2 萬立方公尺（噸）以上者，屬於工業用水部分應使用至少 50% 系統再生水，適用範圍包含新設廠與擴廠案，子法即將進入 60 天預告期，預計最快 7 月公告實施。

目前經濟部與營建署及地方政府合作推動再生水廠，目前已核定 11 座再生水廠，未來將會再增加，現階段已完成的高雄鳳山再生水廠、臨海廠、台南永康、安平廠，以及南科自建再生水廠，已可供應每日約 10.6 萬噸再生水。

中鼎與崑鼎是目前台積電南科再生水廠主要廠商，中鼎與崑鼎共同提供廢水處理、再生水廠的統包專案，崑鼎旗下信鼎也負責建置後的廢水處理廠、再生水廠營運與維護，並提供設備升級、維修，以及汙泥廢棄物處理。

崑鼎目前已是國內重要水處理廠營運商，包含林口、屏東農科園區 2 座水資源廠營運，台積電南科、高雄鳳山再生水廠與高雄臨海汙水處理暨再生水廠的 SPC 營運工作。

崑鼎表示，桃園北區水資源回收中心與中壢汙水下水道系統建設未來也將加入水處理、淨化業務，隨著政府、高科技業者擴建再生水廠，將有約 50 萬噸 CMD 規模可與中鼎集團爭取興建與維護工作。另外，政策帶動下海水淡化也有 85 萬噸 CMD 的商機，以及其他工業汙水標案。