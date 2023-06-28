長榮航加入星空聯盟十周年 機上這些服務全面大改版！

長榮航 (2618-TW) 今年邁向加入星空聯盟十周年的里程碑，特別以「十年星盟 在台深耕」為主題，今 (28) 日宣布服務全面升級，包括機上餐、過夜包和皇璽桂冠艙睡衣均進行大改版，將於 7 月 1 日後陸續上線。

鉅亨網記者王莞甯攝。

這十年來，長榮航不僅透過星空聯盟航網接軌國際，也不忘深耕在地，因此特別以「十年星盟 在台深耕」為主題，首次移師台東發表全新機上餐點及服務用品。

長榮航指出，今年推出的合作品牌話題十足，攜手台中知名頂級粵菜餐廳「与玥樓」行政總主廚許文光和「akeruE Dessert」平塚牧人主廚創始人，設計全新華麗機上餐點，並與頂尖義大利品牌 Giorgio Armani 展開專屬合作，推出全新皇璽桂冠艙聯名過夜包。

長榮航新款豪經艙過夜包。(鉅亨網記者王莞甯攝)

而備受好評的吳季剛 Jason Wu 皇璽桂冠艙睡衣和豪華經濟艙過夜包也再改版，全新機上餐及服務用品，將於 7 月 1 日後陸續上線。

長榮航總經理孫嘉明表示，長榮航與台東縣政府情誼深厚，多年來持續用行動展現對台東這片土地的熱愛，落實企業永續，除了連續 10 年認養台東奉茶樹，也投入資源支持台灣國際熱氣球嘉年華、池上秋收稻穗藝術節等活動，促進當地觀光市場。

与玥樓頂級粵菜餐廳連續 3 年獲米其林推薦，7 月 1 日起提供 BR12 台北飛往洛杉磯全艙等新餐點，其中，皇璽桂冠艙導入頂級乾鮑、烏魚子等食材。

鉅亨網記者王莞甯攝。

許文光表示，與長榮空廚約磨合 1 個月多，調整火侯熱度，維持冷卻再加熱後的口感，尤其頂級乾鮑上機最難處理，需耗時 7 天，但成品已達成在餐廳享用的至少 90% 水準。

平塚牧人則說，發想融合不同文化的甜點作品，讓旅客像是體驗一趟旅程，與長榮航耗時近 3 個月來回進行精準配方細節調整，幾乎可說是完美呈現。

同時，長榮航也將台灣在地食材如台東池上米、宜蘭櫻桃鴨、屏東活菌豬、石斑魚和花蓮木鱉果等，融入機上餐點。

對於旅客期待的過夜包，長榮航與 Giorgio Armani 開啟首次專屬合作，為台北出發的皇璽桂冠艙旅客提供硬殼包款，內附 Giorgio Armani 的實用卡片夾；由國外返回台北的皇璽桂冠艙旅客則能擁有 Giorgio Armani 軟式過夜包，內附精緻的品牌鑰匙圈和零錢包，並提供美國天然品牌 Malin+Goetz 保養品，預計 11 月起陸續在各航線登場。

而長榮航也和義大利知名品牌 FURLA 合作，提供台北出發的長程航線豪華經濟艙旅客的過夜包，將於今年底推出第三版，另與比利時流行品牌 Kipling 合作，提供返回台北的長程航線豪華經濟艙旅客過夜包。

而自 2019 年首次合作以來就深獲全球旅客喜愛，兼具時尚及舒適的吳季剛 Jason Wu 皇璽桂冠艙睡衣，此次推出第三代改採帽 T 休閒款式，注入街頭年輕元素，將睡衣轉化成時尚單品。

長榮航強調，將持續與各界菁英和傑出品牌合作，以創新服務繽紛旅客的飛行時光，帶給旅客無微不至的五星級服務。