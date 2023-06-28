新屋銷售推動美國上周房貸需求上揚

上周美國房貸利率再次走高。但這個升幅並沒有削減房貸需求，因為買家仍在尋求新屋。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，房貸申請總量較前周增加 3%。這個數字已對六月節假期進行額外調整。

購屋房貸申請本周增加 3%，但同比下降 21%。雖然房貸利率仍然很高，但申請已連續 3 周增加，達到 5 月初以來的最高水平。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中表示：「近幾個月來，新屋銷售一直在推動房貸申請，因為買家正在尋找成屋市場之外的選擇。」「由於待售庫存缺乏，成屋銷售繼續受到抑制，因為許多潛在賣家仍持有較低利率的房貸。」

美國人口普查局周二 (27 日) 發布的報告顯示，5 月新建住宅銷量較 4 月猛增 12%，較 2022 年 5 月高出 20%。建商提供補貼房貸等激勵措施部分推動需求。

上周符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.73% 上漲至 6.75%；自備 20% 頭款的貸款仍保持在 0.64 點（包括發起費） 支付。超過 72.52 萬美元巨額貸款餘額的 30 年期固定利率房貸平均利率從 6.8% 大幅上升至 6.91%。

坎恩表示：「巨額利率與一般利率之間的利差擴大至 16 個基點，這是巨額利率連續第 3 周高於一般利率。」「從這個角度來看，從 2022 年 5 月到 2023 年 5 月，巨額利率平均比合格利率低約 30 個基點。」

利差的擴大和巨額利率的上升源於最近的地區銀行倒閉。貸款人的資產負債表上持有巨額貸款，因為房利美和房地美並不接受如此規模的貸款申請。銀行信貸、尤其是社區銀行的信貸大幅收緊，導致利率上升。

住房貸款再融資申請本周增加 3%，但較一年前同周下降 32%。如今絕大多數借款人的房貸利率低於 4%。