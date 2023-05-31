房貸利率繼續走高 美國房貸需求上周降至3個月來新低

上周房貸利率飆升，因為更強勁的經濟數據引發人們對 Fed 不會很快降低利率的擔憂。因而將房貸需求降至 2 月底以來的最低水平。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.69% 升到 6.91%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.66 增加到 0.83。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，這是當周平均水平，但其他調查顯示該利率已超過 7%。

因此，經季節調整後，上周對利率變化最敏感的住房貸款再融資申請較前周下降 7%；較一年前同周下降 45%。

本周購屋房貸申請下降 3%，較去年同期下降 31%。

MBA 首席經濟學家佛拉坦托尼 (Michael Fratantoni) 在新聞稿中表示：「由於利率偏高，上周申請房貸和再融資的申請量均有所下降。」「雖然再融資需求幾乎完全由利率水平驅動，但購買量繼續受到房屋短缺的限制。」

隨著房價開始回升，房貸利率也開始上升，庫存水平仍遠低於正常水準，潛在購屋族在承受能力方面受到來自各方面的打擊。利率越高，目前的屋主就越不願意將他們的房屋掛牌出售。如今絕大多數屋主的房貸利率低於 5%。

房貸利率的走向主要取決於對經濟的新解讀。本周五 (3 日) 政府將發布上月就業報告。