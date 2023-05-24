房貸利率飆升逾7% 上周美國房貸需求再度下滑

根據《Mortgage News Daily》報導，最熱門的的 30 年期固定房貸平均利率周二 (24 日) 超過 7%，為 3 月初以來的最高水平。

由於投資人的擔憂，利率一直在上升。首先，由於經濟依然強勁，Fed 將如何處理利率充滿不確定性；其次，關於提高債務上限和美國違約可能性仍在爭論中。

隨著房貸需求回落，這兩個因素推升上周利率。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降了 4.6%。

根據 MBA 的數據，上周自備 20% 頭款、符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸每周平均合約利率升到 6.69%。一年前同周的利率為 5.46%。

本周購屋房貸申請下降 4%，較去年同期下降 30%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「由於利率高度波動且待售庫存仍然稀缺，尚未看到購屋申請持續增加。」

房貸再融資申請較前周減少 5%，較一年前同周減少 44%。這是兩個月以來的最低水平。由於一年前利率低得多，不僅很少有借款人可以從再融資中受益，而且由於最近銀行倒閉，銀行一直在收緊貸款。

即使債務危機在違約前得到解決，利率在短期內要大幅下降也沒有太多理由。

《Mortgage News Daily》營運長葛拉漢 (Matthew Graham) 指出：「這是因為銀行信心逐步改善、好壞參半但具韌性的經濟數據，以及 Fed 一直堅定地喊出『長期保持高利率』的口號。」