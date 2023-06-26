〈房產〉年輕夫妻的最愛 桃園民眾增產報國居六都之冠

在少子化浪潮下，家庭人口數越來越少，但根據內政部統計處 5 月最新資料顯示，2023 年 5 月桃園折合年出生率達 8.03‰，為六都之首，若和其餘各縣市相較，也小勝新竹縣市，僅次彰化縣的 8.46‰。而在桃園各區中，又以中壢區民眾最會生、生最多。

為什麼桃園市民最勇於增產報國？台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐觀察，桃園有三大優勢，一，「大台北內房價親民」台北市均價來到七字頭，新北也要 35 萬左右，桃園仍有二字頭物件，房價相對友善，且往返雙北交通工具發達，適合通勤族移居；二，「重劃區規劃完整」，現有青埔特區、中路特區、A7 重劃區、小檜溪重劃區等眾多新興重劃區，以及青埔雙語國小等明星學區，宜居環境吸引家庭人口入住；三，「育兒親善親子宜居」育兒補助誘人，如現在生育津貼就從每胎 3 萬元加碼到每多一胎加 1 萬元。三大優勢吸引外縣市年輕夫妻入住，同時也增加民眾生育意願。

張旭嵐表示，桃園市前五個月的新生兒已達 7317 人，觀察各區出生人口數，中壢區以 1425 新生兒居冠，超車第二名桃園區的 1374 人，且拉長到近十年數據可以發現，僅 2022 年桃園區出生人口數一度小贏中壢區，多達七年中壢區出生

張旭嵐指出，進一步觀察兩區人口數，以 2022 年來說，中壢區人口數約 42.4 萬人、桃園區則為 46.2 萬人，也就是說，桃園兩大行政區中，中壢區人口數少過桃園區，但出生人口數卻較多，出生率完勝桃園區。主要原因就是中壢區的青埔特區、過嶺重劃區吸引不少新興人口入住，而這樣的族群多是年輕夫妻，因此新生人口比例高。

台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠指出，除了重劃區以外，中壢中央、中原、元智、萬能等大專院校，同時區內又有中壢工業區，且鄰近平鎮工業區、觀音工業區，學生畢業後有較多工作機會可留下來就業，而中壢因生活機能良好，縱使在其他行政區工業區上班，民眾也多會選擇在中壢區購屋。

同時，吳智忠分析，目前中壢區整體平均房屋總價，以適合小夫妻加一個小孩家庭的兩房車產品來說，屋齡五年內總價帶約落在千萬元以上；六到十年屋齡的則為 900-1000 萬元間，以剛成家的雙薪家庭來說，工作 3-5 年，存到頭期款相對北市輕鬆，因此，就有許多北客南下至中壢購屋，中壢除了有機場捷運、高鐵等快速往返台北的大眾運輸交通工具外，同時也有對開車通勤族友善的五楊高架，在就業、房價、交通皆有誘因的狀況下，願意生小孩的年輕夫妻自然選擇落腳中壢區。