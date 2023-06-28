末日博士：全球經濟將迎來一場「熱帶風暴」 恐衝擊股市

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 表示，如今全球經濟正面臨一場「熱帶風暴」，可能對市場和全球金融體系造成重大破壞。

羅比尼是最早預言 2008 年金融危機的人之一，近 20 年來他一直警告美國經濟將面臨災難。羅比尼週二 (27 日) 在一篇專欄文章中對即將到來的全球經濟衰退再度敲響了警鐘。

他警告，儘管他收回了先前關於經濟將面臨金融壓力的預測，但全球經濟和市場仍可能面臨嚴重動盪，因為各國央行仍在努力控制通膨，經濟衰退的可能性越來越大。

羅比尼表示：「雖然全球經濟遭遇嚴重颶風的可能性似乎比幾個月前要小，但我們仍然可能遇到造成重大經濟和金融損失的熱帶風暴。」

他也概述了全球經濟的四種可能出現的情況。首先是軟著陸，全球央行將通膨降至目標，並在此過程中避免經濟衰退。第二是短暫輕度衰退，央行將實現通膨目標，但在此過程中使經濟陷入短暫、溫和的衰退。

第三是硬著陸，央行無法在不造成更嚴重衰退的情況下使通膨回落至理想水準。利率上升最終將導致全球經濟陷入低迷，並可能引發債務市場混亂，隨著借貸成本上升，債務市場將面臨壓力。

第四是停滯性通膨危機，如果各國央行為了維護金融穩定而放棄通膨目標，可能會無意中引發停滯性通膨危機，即通膨根深蒂固、預估失控。

羅比尼認為，隨著今年初銀行業危機引發的信貸緊縮等，使全球經濟面臨的嚴重壓力已經緩解，因此第二種情況最有可能發生。儘管如此，溫和衰退也可能導致美股和全球股市大幅下跌。