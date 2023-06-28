Wedbush：AI不完全是炒作 第四次工業革命可能正在上演

Wedbush Securities 董事總經理兼資深股票研究分析師 Dan Ives 表示，生成式人工智慧 (AI) 現在非常流行，但人工智慧熱潮並不完全是炒作，他稱之為「第四次工業革命正在上演」。

Ives 說：「我不認為這是一個炒作周期。」

他所指稱的第四次工業革命，是人工智慧、自動駕駛汽車和物聯網等技術進步如何改變人類生活、工作和相互聯繫的方式。Ives 表示：「我認為這是對技術的真正變革，這將改變未來 20-30 年的科技領域。」

他強調，現在這一革命才剛剛啟動，因此雖然許多看跌者持懷疑態度，他認為這是一個新的科技股牛市的開始。

在 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 走紅情況下，人工智慧技術的採用激增，因為 ChatGPT 能夠對用戶的提示產生類似人類的反應，讓研究者和公眾感到驚訝，並推升了晶片需求。

此後，Nvidia(NVDA-US) 表示，預計第二季銷售額約為 110 億美元，比華爾街預計的 71.5 億美元高出 50% 以上，Ives 稱這是一個「令人瞠目的指引」。

Ives 認為，這只是「冰山一角」，他預計，未來十年，人工智慧領域將有一兆美元的增量支出—這可能是保守的估計。

他表示，在他職業生涯裡，極少數能與此次變革相提並論的，可能是 1995 年的互聯網和 2007 年的蘋果 iPhone 時刻。