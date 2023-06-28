澳洲5月CPI增幅放緩至1年多新低 央行升息壓力減弱

澳洲統計局周三 (28 日) 公布數據顯示，5 月份 CPI 年增 5.6%，為 2022 年 4 月以來的最小漲幅，也遠低於經濟學家估計的 6.1%。

其中，對 5 月份月 CPI 增長貢獻最大的是住房 (+8.4%)，食品和非酒精飲料 (+7.9%)，以及家具、家用設備和服務 (+6.0%)。汽車燃料價格 5 月份年減 8.0%，部分抵消了 5 月份的 CPI 漲幅。

由於澳洲 5 月份通膨放緩幅度大於預期，有助減少央行下周升息壓力，這也導致澳元走弱。

交易員降低了對於澳洲央行在下周二政策會議上升息的押注。澳元兌美元大跌 1%，報 0.6626。澳洲三年期國債殖利率走低，股市擴大漲幅至 1.3%。

摩根大通分析師 Tom Kennedy 表示，今天的數據將為銀行帶來一些信心，即物價壓力正在緩解，澳洲的通脹軌跡更有可能追隨加拿大，而不是英國。

周三數據公布之前，有報導稱消費者正在縮減支出，特別是房貸持有者被迫將收入中更多的部分用於還款。 市場預計，周四公布的零售數據將顯示上個月的支出幾乎停滯，而商業信心也在減弱。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 此前表示，未來利率政策將視實際數據調整，在過去 1 年，澳洲累計已升息 4 個百分點。

統計局主管價格統計的 Michelle Marquardt 指出，排除波動性項目後，通膨降幅相對較溫和，統計局對年度通膨均值預估由 4 月份的 6.7% 降至 6.1%，仍是澳洲央行 2-3% 目標上限的兩倍多。