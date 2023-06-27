OMFIF調查：全球央行準備金在去年出現虧損 經濟未見迅速復甦

路透周二（27 日）報導，根據智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）的最新調查顯示，去年全球央行在管理準備金方面遭受虧損，因為在全球激進的貨幣政策收緊之後，全球央行的債券配置在 2022 年受到重大打擊。

約 40% 的受訪準備金管理公司表示，可能需要一到兩年的時間才能挽回在 2022 年的損失，而有近 25% 的人認為需要兩到五年的時間。

OMFIF 調查 75 位準備金管理者，他們管理進 5 兆美元的資產，約占目前估計為 15 兆美元的全球準備金總額的三分之一。目前全球央行準備金低於 2021 年底 15.7 兆美元的高峰。

OMFIF 在報告中表示，去年貨幣當局位支撐其金融部門抵禦強勢美元而採取的匯市干預措施，造成央行準備金的投組損失。

OMFIF 研究主管 Nikhil Sanghani 受訪時表示：「如果你從 12 個月的角度來看，從 2022 年 3 月到 2023 年 3 月，他們（全球央行）的總準備金下降約 4%。」Sanghani 指出這主要是干預外匯的影響，其餘部分是市場對固定收益投資組合的損失，而投組當中約有 40% 是政府債券。

舉例來說，債券策略師表示，全球最大的美國債券市場在 2022 年經歷有紀錄以來最糟糕的一年，因為美國聯準會（Fed）在過去一年來多次升息 3 碼（75 個基點），以遏制居高不下的通膨，之後又放緩升息步調。Sanghani 表示，由於利率急遽上升，準備金損失是一種不尋常的情況。

然而，OMFIF 調查顯示，僅款債券部位蒙受損失，但準備金管理機構正在計劃未來兩年增加對債市和黃金的配置，出於對全球經濟放緩的擔憂，他們開始轉向避險。調查還顯示，32% 的準備金管理機構計劃在未來兩年增加債券配置，而 2021 年和 2022 年的比例分別為 5% 和 10%。

OMFIF 表示，對停滯性通膨的擔憂把這些機構推向避險的安全地帶。停滯性通膨是一種以高通膨、經濟成長乏力和失業率攀升為特色的經濟住況。約 33% 的準備金管理者預估未來 12 個月將出現全球經濟衰退。