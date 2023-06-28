〈商品報價〉大型船舶需求減 BDI寫本月以來最大單日跌幅

大型船舶需求減弱，海岬型船日租金銳減逾 1000 美元，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (27 日) 下跌 50 點，或 4.06% 至 1183 點，寫 6 月 1 日以來最大單日跌幅。

海岬型運費指數 (BCI) 下挫 138 點，或 6.65% 至 1937 點；平均日租金減少 1141 美元報 16068 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 24 點，或 2.16% 至 1089 點，連續第六個交易日收黑；平均日租金減少 216 美元報 9797 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 5 點，或 0.67% 至 746 點。

鐵礦砂部分，中國稱將採取更多刺激措施，加上鋼廠節後積極補充庫存，提振了交易商情緒，帶動天津港進口價強彈 4.5% 至 113.95 美元；連續月紐約鐵礦石走升 2.47% 至 112.62。

此外，中國國務院總理李強昨日在夏季達沃斯論壇表示，將採取更加務實有效的措施擴大內需，激發市場活力，預計第 2 季經濟增速將快於第 1 季 (年增 4.5%)，全年有望實現年初確定的 5% 左右的增長目標。

分析師認為，這段談話也提振了消費前景，市場一直期待 7 月下旬召開的政治局會議將宣布一系列支持措施，以刺激中國疫後經濟復甦。