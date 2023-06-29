〈商品報價〉需求降溫 BDI連三黑續跌近4%

需求降溫，使海岬型與巴拿馬型船運價持續走低，波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (27 日) 下跌 45 點，或 3.8% 至 1138 點，連續第三個交易日收黑。

海岬型運費指數 (BCI) 下挫 1158 點，或 6% 至 1822 點；平均日租金減少 955 美元報 15113 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 31 點，或 2.9% 至 1058 點，連續第七個交易日收黑；平均日租金減少 271 美元至 9526 美元。船舶經紀商 Intermodal 報告指出，大西洋區域的穀物貿易活動低迷，而太平洋區域受到中國連假的影響，加重了巴拿馬型市場的下跌壓力。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 6 點，或 0.8% 至 752 點。

鐵礦砂部分，天津港進口價轉跌 0.39% 至 113.5 美元；連續月紐約鐵礦石續漲 1.44% 至 114.24 美元。

中國國家統計局周三公布，今年 1 到 5 月全國規模以上工業企業利潤年減達 18.8%，雖然中國當局日前表示，將推出更有效的政策擴大內需，但遲遲未見到實際的消息，讓市場情緒轉向退場觀望。

中鋼期貨分析師表示，鐵礦砂的漲勢通常會因進一步宏觀經濟刺激措施的前景而強勁，但在面對疲軟的現實時就會失去動力。