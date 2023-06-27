〈美股盤後〉俄羅斯政治動盪 三大指數盡墨

投資人擔憂經濟衰退，加上俄羅斯政治動盪，美股主指週一 (26 日) 收黑，科技股領跌，能源股隨油價收漲。

華爾街對大型股熱情漸退，接連調降科技巨頭股價評級，隨著人工智慧 (AI) 熱潮衍生的風險提升，Alphabet 遭遇罕見降級，高盛預估特斯拉股價漲勢暫時結束。

政經方面，繼聯準會主席鮑爾上週暗示將進一步升息後，投資人將關注聯準會在本週通膨數據方面的下一步舉措。

有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文指出，政府援助和新冠疫情的影響目前正阻礙央行升息舉措的效果，暗示聯準會緊縮政策仍不會收手。

隨著俄羅斯繼續對烏克蘭發動戰爭， 俄羅斯經歷混亂而戲劇化的插曲。

瓦格納傭兵組織 24 日對俄國發動叛變，指控遭遇俄國不公正對待，一度行軍至距離莫斯科只剩 200 公里處，組織首腦 Yevgeny Prigozhin 隨後以「撤銷俄國指控」為交換條件決定撤兵逃去白俄羅斯，這場兵變才宣告落幕。

俄國總統普丁表示，瓦格納傭兵叛亂是犯罪行動，這些組織者將被繩之以法。美國總統拜登稱，美國和北約沒有參與這場叛亂，投資人則擔憂普丁權力不穩，可能增加普丁行為的不可預測性。

週一 (26 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊漲跌互見，通訊服務、非必需消費品和資訊科技領跌，公用事業、能源和材料領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數落水。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.55%；Meta (META-US) 下跌 3.55%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.76%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 3.27%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.92%。

道瓊成分股逾半淪陷。Visa (V-US) 下跌 1.42%；Merck (MRK-US) 下跌 1.33%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.3%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.35%；Nike (NKE-US) 上漲 2.03%。

費半成分股普遍收紅。應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.74%；AMD (AMD-US) 下跌 2.27%；美光 (MU-US) 漲 0.26%；德儀 (TXN-US) 漲 0.64%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.82%；輝達 (NVDA-US) 下跌 3.74%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.77%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.81%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.80%。

企業新聞

輝瑞宣布將停止開發一種實驗性肥胖和糖尿病藥物 lotiglipron，輝瑞 (PFE-US) 挫低 3.68% 至每股 36.89 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 6.06% 至每股 241.05 美元。高盛以定價不利為由，下調特斯拉股價評級，從「買入」降至「中性」，高盛分析師指出，雖然該公司股價大幅飆升，但新車價格卻在下跌。

Alphabet (GOOGL-US) 收低 3.27% 至每股 118.34 美元。 瑞銀將 Alphabet 股價評級從「買入」下調至「中性」，目標價從每股 123 美元上調至每股 132 美元，瑞銀分析師認為生成式人工智慧 (AI) 可能需要時間來最佳化並且套現貨幣化，這進一步增加該股中期風險。

英國豪華汽車製造商 Aston Martin (ARGGY-US) 宣布將與美國電動汽車製造商 Lucid Motors (LCID-US) 建立「長期戰略技術合作夥伴關係」。此次合作將使阿斯頓 · 馬丁能夠利用 Lucid 的技術並供應零組件。前者暴漲 11.08% ，後者走高 1.46%。

蔚來汽車 (NIO-US) 下滑 0.36% 至每股 8.40 美元。號稱中國的特斯拉殺手蔚來汽車遭逢困境，近期公司銷量下滑，面臨慘烈的價格戰競爭，因而決定大舉投資因應，但卻讓公司流動性風險驟升，該公司指出，最近推出一款改款 SUV，預期 6 月份銷量將開始反彈。

華爾街分析

50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 表示：「市場正處於消化模式。今年我們的漲幅非常大，主要是由大型科技股和那斯達克 100 指數領漲。只要股市不出現去年出現的猛烈拋售，在大幅上漲後出現回落看起來完全正常且健康。」

SG Kleinwort Hambros Bank 投資長 Fahad Kamal 稱：「越來越多的資金湧入股市，先前很多人一直在觀望，增加現金配置，具有諷刺意味的是，這可能會為本輪漲勢提供更多的空間。」

摩根大通研判，美國通膨高且頑固，這將引發廣泛的貨幣緊縮、全球經濟陷入低迷，美國應準備好迎接一場「溫水煮青蛙」式衰退。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主