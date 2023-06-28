跟進瑞銀降級Alphabet 伯恩斯坦：搶攻AI恐太躁進

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 今年與許多其他科技股一樣大幅走高，迄今已有 34% 漲幅，但伯恩斯坦分析師表示，隨著上半年結束，投資人恐該自該股「離場觀望」了。

伯恩斯坦 (Bernstein) 分析師 Mark Shmulik 報告寫道，科技巨頭 Alphabet 向來是常勝軍，投資者很難對其做空，但目前該股可能已達完美估值。

儘管未來可能會有一些利多，但目前該股正承受一些壓力，可能會讓投資者猶豫不決。伯恩斯坦分析團隊將 Alphabet 股票評級自「優於市場表現」下調至「符合市場表現」，目標價則維持在 125 美元。Alphabet 周二 (27 日) 持平在每股 118.33 美元。

該分析報告指出，原因之一是網路搜尋的核心業務可能正在「空心化」，儘管他們仍樂觀看待數位廣告支出的復甦，但市場競爭加劇，且這不僅僅是來自人工智慧 (AI) 的趨勢。零售媒體的競爭，以及臉書和 Instagram 母公司 Meta (META-US) 的市占恢復，這些都縮限谷歌搜尋業務近期的成長。

伯恩斯坦團隊還強調，在抖音的競爭下，YouTube 在「成長緩慢的領域中，能瓜分的市占不斷縮小」，且谷歌欲卯盡全力搶攻 AI 領域，這意味招聘力道將回升，也將令獲利承壓。

Shmulik 認為，谷歌股價雖然常常像現在一樣，看起來非常合理，但有鑑於風險 / 回報平衡且市場議論很快追上基本面，「是時候退一邊靜觀其變了。」

當然，伯恩斯坦團隊也承認，谷歌仍然存在許多看漲的情況。 畢竟，在 FactSet 調查的 40 多名分析師中，該股持續獲全數分析師喊買，沒有任何人喊賣。

Shmulik 表示，投資人很難做空搜尋業務，且谷歌可能有足夠的空間能縮限 AI 支出對利潤帶來的壓力。此外，谷歌雲端成長狀況也可能重新評級，因為雲端業務可能直接將谷歌打入「AI 明顯贏家」陣營。

在伯恩斯坦降級前一日，瑞銀周一也將 Alphabet 股票評級自「買進」下調至「中立」，理由是谷歌將 AI 功能套用上搜尋結果，恐有擾亂其廣告業務的風險。