Alphabet微軟財報秀「錢進AI 」 分析師謹慎看待

Alphabet 和微軟週二 (25 日) 盤後公布最新財報均優於預期，並增加基礎設施方面的資本支出，凸顯兩家科技巨擘對人工智慧 (AI) 領域的關注，分析師對此謹慎看待，警示短期這可能壓縮企業獲利。

人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 席捲全球，科技巨擘間的「AI 大戰」殺聲隆隆，矽谷和華爾街現在都痴迷於將生成 AI 視為「下一件大事」，這反映在兩家的財報和資本支出上。

受惠於成熟的搜尋業務和雲端運算業務，Alphabet 和微軟週二盤後公布的最新財報均亮眼。

儘管包括 YouTube 廣告收入在內的 Google 廣告 (Google advertising) 第一季營收年減 0.2% 至 545.48 億美元，創 2004 年上市以來第三次廣告營收下滑紀錄，並且連續第二個季衰退，Alphabet 營收和獲利優於預期。

Jefferies 分析師 Brent Thill 發布一份報告中表示：「由於搜尋的強勁勢頭和雲端運算的趨勢，與預期相比，表現不錯。」

微軟財報同樣強勁，第一季營收為 528.57 億美元，每股純益為 2.45 美元，主要受惠於雲端業務的成長態勢強勁，智慧雲端業務部門年增 16.3%，其中 Azure 和其它雲端服務的營收成長 27%。

Alphabet 在其財報電話會議上提到 AI 約 78 次，而微軟則提到 64 次，凸顯兩家公司的未來投資和發展皆聚焦於 AI。

Alphabet 財務長 Ruth Porat 指出，與一年前相比，Alphabet 2023 年的資本支出略高於預期，預計資料中心建設和伺服器的投資腳步將在第二季加速，並在全年持續增長。

微軟財務長 Amy Hood 強調將繼續投資雲端基礎設施，特別是與 AI 相關的支出，預計由此帶來的收入將隨時間的推移而增長。

儘管如此，分析師預計，微軟 Bing 搜尋引擎最終將受益生成 AI 的整合，但就目前而言，微軟的搜尋和新聞廣告收入在第二季將僅增長 10%，低於一年前的 23%，表現平平。

Insider Intelligence 分析師 Andrew Lipsman 指出，Alphabet 本季營收和每股純益都超出預期，但投資者樂觀的理由並不多，該公司有充分的理由感到擔憂。Google 的核心業務正面臨長久以來最嚴峻的挑戰。

分析師研判，科技巨頭正處於 AI 投資期，而這些鉅額資金將先流入 Nvidia 等企業 (圖：REUTERS/TPG)

分析師研判，那些對生成 AI 異常興奮的投資人必須要了解，目前科技巨頭正處於 AI 投資期，而這些鉅額資金將先流入 Nvidia 和其他製造資料中心基礎建設技術的硬體製造商。

分析師補充道，巨額資本支出也可能會影響 Alphabet、微軟和其他科技公司獲利程度。

微軟 (MSFT-US) 週二收盤走低 2.25% 至每股 275.42 美元，盤後股價暴漲 8.45%。Alphabet (GOOGL-US) 週二收黑 2.00% 至每股 103.85 美元，盤後股價揚升 1.68%。Nvidia (NVDA-US) 挫低 2.96% 至每股 262.41 美元，盤後股價大漲 2.47%。