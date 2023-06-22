傳亞馬遜有意收購 英國線上雜貨商Ocado股價暴漲

英國線上雜貨商 Ocado Group 股價周四飆升逾 40%。《泰晤士報》報導指「超過一家美國收購者對收購有高度興趣」。

報導指出，大型科技公司可能正在評估收購 Ocado，並點名亞馬遜 (AMZN-US) 是最感興趣的業者。

消息傳出後，Ocado 股價一度上漲 43%，隨後回吐漲幅。倫敦上市的股價最近上漲約 35%。

根據該公司官網，Ocado 獲得雜貨配送技術許可，該技術用於該公司的零售部門，為英國各地超過 80 萬名顧客提供食品、飲料和家居用品。

Ocado 銷售自有品牌商品以及 Marks & Spencer 產品。 在倫敦下午的交易中，Marks and Spencer 的股價上漲了 3%。

Ocado 在新冠疫情期間蓬勃發展，因為處於封鎖狀態的英國人轉向線上雜貨配送。但該公司的股價之後下跌，倫敦證券交易所子公司富時羅素 (FTSE Russell) 在 5 月表示，該公司可能會跌出富時 100 指數。

今年 2 月，該公司公布截至 2022 年 11 月的財年稅前虧損 5.01 億英鎊（6.52 億美元），低於分析師預期。

Ocado 將其虧損歸咎於客戶放棄疫情期間的大量購物習慣、生活成本危機和通膨帶來的壓力，以及行銷支出的增加。

去年 12 月報導指出，Ocado 的擴張計劃已被擱置。然後在 4 月，該公司宣布將關閉其位於倫敦北部 Hatfield 最古老的自動化倉庫。