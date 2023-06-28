〈紐約匯市〉美元指數下跌 拉加德放鷹 歐元升近一周高點

在一系列數據顯示美國經濟依舊穩健，尚不致於接近經濟衰退後，美元指數周二 (27 日) 走軟，在歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德發言後，歐元升至近一周高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.18%，至 102.50。

即使上月數據遭到下修，顯示企業對新資本投資抱持謹慎態度，美國 5 月資本財新訂單仍意外成長，5 月獨棟新屋銷售和 4 月房價等數據也表明，美國房市足以承受聯準會 (Fed) 升息帶來的影響。

不過，在經濟評議會 (Conference Board) 公布 6 月消費者信心指數升至 109.7，創下 2022 年 1 月以來最高水平後，美元收復部分貶勢。

FXStreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 說道：「問題在於沒有跡象顯示經濟衰退即將到來，我們在任何數據中都沒有看到，現在有的只是過去的範例，即當 Fed 以這種速度升息，並達到某種程度時，就會陷入衰退。這是每個人都在關注的模型，但模型並非總是有效。」

昨日短暫微升後，日元兌美元貶 0.4%，至 144.06 日元兌 1 美元，再創去年 11 月 10 日以來最低。隨著日元匯價日益逼近日本央行上次出手干預的水平，投資人持續關注央行動態。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周二預估，Fed 7 月將再升息 1 碼，一改先前對於 Fed 在 7 月暫停升息的預期，同時將終點利率預估值調升至 5.375%。

與全球主要央行的貨幣政策分歧，令日元承壓，日本財務大臣鈴木俊一繼續對日元貶值發出口頭警告，稱一旦日元匯價過度波動，將做出適當反應。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在 ECB 年度論壇上表示，歐元區通膨已進入新階段，可能會持續一段時間，短期內不太可能宣布達到終點利率。

拉加德發表言論後，歐元升至近一周高點，截稿前漲近 0.5% 至 1.096 美元。

英鎊升 0.3% 至 1.2748 美元，止步連三跌。英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey)、Fed 主席鮑爾(Jerome Powell) 和日本央行總裁植田和男預定周三小組會議和拉加德進行對談。

因數據顯示 5 月通膨增速放緩至兩年來最低水平，加幣走軟，兌美元匯價貶 0.3%，至 1.3188 加元兌 1 美元。

俄羅斯盧布兌美元貶 1.2%，報 85.4548 盧布，徘徊在去年 3 月以來低點。上周末發動短暫叛變後，傭兵組織瓦格納集團 (Wagner) 領導人普里格津 (Yevgeny Prigozhin) 同意離開俄羅斯前往白俄羅斯。

截至台灣時間周三 (28 日) 約 6:00 價格: