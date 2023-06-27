拉加德：7月將繼續升息 ECB短期內無法宣布利率觸頂

歐洲央行（ECB）總裁拉加德周二（27 日）表示可能無法很快宣布其歷史性的升息周期結束，她還重申，7 月將連續第九次升息以抑制通膨，並且暗示即便未來幾個月暫停升息，決策官員仍傾向收緊貨幣政策。

拉加德在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行年度會議開幕式上發表談話說：「在不久的將來，ECB 不太可能滿懷信心宣布利率已達高峰。除非前景發生重大變化，否則我們將在 7 月繼續升息。」

ECB 升息的最後階段是外界關注的焦點，因為歐元區整體通膨已經逐漸消退，但潛在的物價壓力仍然存在。多數經濟學家認為，下個月之後，官員會暫停升息，把存款利率維持在 3.75% 的水準，不過貨幣市場預估今年下半年的存款利率將達到 4% 左右的峰值。

摩根士丹利首席經濟學家 Seth Carpenter 認為，ECB 決策者其實有很多種選擇，但卻仍表示繼續升息的鷹派立場，可能認為短期內物價壓力仍無法快速降溫。

儘管如此，市場最關心的是 ECB 升息的速度有多快，對經濟影響有多慢。拉加德表示，貨幣政策傳導強度將看升息對通膨的影響，未來這也將反映在升息路徑中，目前來看，對利率變化更敏感的製造業和建築業等產業已出現初步影響。

值得注意的是，儘管歐元區經濟已經面臨技術性衰退，但由於勞動力短缺，企業為留住員工，薪資仍然在繼續成長。

拉加德表示，在企業勞動力短缺的情況下囤積勞動力的情況增加，正拖垮生產力的成長，且企業囤積勞動力的動機可能不會迅速消失，這意味著歐元區將面臨數年的名目薪資上漲，單位勞動成本的壓力因生產力成長低迷而加劇。

因此拉加德仍保持鷹派立場，重申如有必要將會把利率維持在高峰之上，確保對抗通膨的措施能好好替通膨降溫而不會引發反彈，並讓過去所有升息舉措的影響能得以實現。