〈台幣〉台股失守萬七 新台幣續貶收31.03元連6黑

台股失守萬七關卡，新台幣也在資金匯出壓力下續貶，新台幣兌美元今 (27) 日貶值 1.3 分收在 31.03 元，匯價連 6 黑，台北及元太兩大外匯交易市場合計成交量共 14.155 億美元。

科技股漲多拉回，拖累台股指數失守萬七，終場下跌 171 點收在 16887.90 點，失守月線，外資賣超台股 117.53 億元，熱錢抽腿也讓新台幣今天難逃貶值壓力，新台幣兌美元以今天以 31.04 元開出後，盤中低點下壓至 31.05 元。

外匯交易員表示，外資持續從台股抽離，讓新台幣繼續面臨貶值壓力，但適逢月底出口商有實質拋匯需求，讓新台幣貶勢收斂，今天盤中貶值 3.3 分，終場貶幅收斂，僅貶值 1.3 分作收。

外匯交易員指出，今天新台幣匯價走勢主要是外資與出口商對作，今天儘管外資繼續匯出，但比起 26 日的大舉匯出，今天匯出金額明顯收斂，加上季底有出口商拋匯，美元賣壓出籠，預期新台幣即便趨貶，但研判短線會在 31 元附近震盪整理。

根據中央銀行公布資料，美元指數貶值 0.27%，主要亞幣則是升貶互見，新台幣貶值 0.17%、日元貶值 0.24%、人民幣升值 0.17%、韓元則相對強勁，升值 0.46%。



