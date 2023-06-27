受惠需求強勁及高票價 達美航空調升獲利財測

達美航空 (DAL-US) 周二 (27 日) 上修第 2 季財測，預計全年調整後每股獲利為 6 美元，處於 4 月財測的最高水平，因為強勁的旅遊需求和更昂貴票價艙位的升級繼續推動成長 。

達美航空預計第 2 季調整後每股獲利在 2.25 至 2.50 美元間，高於之前每股 2 至 2.25 美元區間。CEO 巴斯蒂安 (Ed Bastian) 表示，該公司將於下個月公布的第 2 季財報可能是史上同期最高水平。

在周二投資人大會之前的一場演講中，該航空公司還將今年自由現金流預期從 20 億美元上修至 30 億美元。達美航空本月初宣布恢復發放每季股利。

巴斯蒂安表示：「正如市場所見，任何出遊的人都知道，這種需求已經超過預期。」

達美航空及其競爭對手都表示，旅遊需求強勁，尤其是國際旅遊，而其他行業則因消費者應對通貨膨脹和其他挑戰而陷入困境。由於空中交通管制員短缺、新機延誤和機師短缺，航空業也面臨成長限制，從而導致票價居高不下。

但除了需求強勁之外，航空公司還享受到比一年前下降約 30% 的航空燃油價格。

達美航空預測，每可用座位英里的收入將比去年增加 18%，高於之前預測的 15% 至 17%。

達美航空股價在周二盤前交易上漲約 1%。