高空氣球失敗 Alphabet改用雷射光束為偏遠地區提供網路服務

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 已經嘗試過各種方法為農村和偏遠地區提供網際網路，像是在平流層部署高空氣球，但都以失敗告終。

但現在，該公司正在利用光束向偏遠地區提供網路服務。

這個名為 Taara 的項目是 Alphabet 創新實驗室 X 的計畫之一，該實驗室也被稱為「不可能工廠」(Moonshot Factory)。該公司高管表示，該項目於 2016 年啟動，當時使用平流層氣球提供網路服務，但因成本過高而遇到問題。

Taara 主管克里希納斯瓦米 (Mahesh Krishnaswamy) 說，這次事情發展得比較好。

Taara 主管和印度最大電信網路提供商之一的 Bharti Airtel 正致力於在印度大規模地部署新的雷射網路技術。財務細節並未披露。

克里希納斯瓦米表示，Taara 至今正在協助建設澳大利亞、肯亞和斐濟等 13 個國家的網路服務，並補充說，該公司已與非洲的 Econet Group 及其子公司 Liquid Telecom、印度的網路提供商 Bluetown 和太平洋島嶼的 Digicel 達成協議。

他說：「我們正在努力成為最便宜、最實惠的服務，讓消費者每 1 G 用量只需花 1 美元。」

Taara 機器就像是紅綠燈箱大小，發射的雷射光束攜帶著數據，簡單說就是沒有電纜的光纖網路。Airtel 等合作夥伴利用這些機器在難以到達的地方建構通訊基礎設施。

克里希納斯瓦米表示，他在氣球網路項目 Loon 失敗時頓悟，因為該項目就是使用雷射連接氣球之間的數據，並將該技術帶回地面。

X 是 Alphabet 的研究部門，負責研發近乎科幻小說的項目。它催生了自駕技術公司 Waymo、無人機送貨服務 Wing 和健康科技新創公司 Verily Life Sciences。

領導 X 的鐵勒 (Astro Teller) 說，「Taara 每天傳輸的數據比 Loon 整個歷史上傳輸的數據還要多。」

Bharti Airtel 技術長塞孔 (Randeep Sekhon) 表示，Taara 也幫助發達國家的城市地區提供更快的網路服務。他說，在建築物之間傳輸數據比埋設光纜更便宜，「這的確是種破壞性創新。」