拜登今晚發布互聯網基礎建設計劃、蘋果秋季發表會重點有哪些?

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 29 分)

■ 道瓊指數：下跌 -68 點，跌幅 -0.20% 至 33909。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -40.50，跌幅 -0.27% 至 15017.75。

■ 標普 500 指數：下跌 -10.50，跌幅 -0.24% 至 4378.50。

【今日總經數據】美國總統拜登今晚發布互聯網基礎建設計劃、歐洲 ECB 總裁

發表演說。

■ 延伸閱讀推薦：學會自動監控下單，幫自己掌握交易好時機、並克服交易心魔！

二、美股盤前關注重點

1. 西門子能源因風力渦輪機故障暴跌 37%：西門子能源上週五在歐洲暴跌 37%，主因公司發現風電渦輪的問題比預期設想更嚴重，恐增加 10 億歐元的成本，該問題涉及轉動的葉片和轉軸等關鍵零組件，目前該公司已取消今年的利潤指引。

2. 蘋果秋季發表會看點：據科技記者 Mark Gurman 報導，今年秋季蘋果除發表 iPhone 15 系列以外，還將推出一系列新設備，包含 Apple Watch Series 9 和新一代 Apple Watch Ultra，而搭載 M3 晶片的 MacBook 則可能要等到今年底或 2024 年問世，據傳，24 吋 iMac 已在研發中，估計將採 M. 芯片，30 吋 iMac 也在研發中，將成為 iMac Pro 的繼任者，而在 WWDC 23 上首度發布的 Vision Pro 的頭頂綁帶，需要另外購買

3. Meta 全新大型社交平台有望 7 月登場：Meta (META.US) 計劃在 7 月中旬推出全新的大型社交平台，該項目目前在 Meta 內部代號為 Project 92，正式名稱可能為 Threads，公司內部對該項目寄予厚望，初期預期先在 IG 內部推廣，預期 Threads 將在短短幾個月內吸引數千萬用戶。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

小資推薦延伸閱讀：

1. 手班族用手機邊盯盤、邊下單，短線交易怎麼做更有效率！

2. 學會自動監控下單，幫自己掌握交易好時機、並克服交易心魔！

3. 新手買股｜網路開戶到下單，帶你買進第一支台股！

4. 00919 高息 ETF 首度配息挑戰殖利率 10%？成分股、配息進一步了解！