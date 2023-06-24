債市衰退指標顯示 美國經濟前景有麻煩

評估美國經濟衰退即將到來的可靠指標之一在周五 (23 日) 警報大作，2 年期和 10 年期美債的殖利率差達到超過 - 100 個基點，創 3 月初銀行業動盪以來最大差距，反映投資人在美國公布令人失望的製造業數據後，加上歐洲央行 (ECB) 在內的多國央行過去一周以來接力升息，都讓經濟前景蒙塵。

2 年期和 10 年期美債的利差，在周五大部分時間都保持在 - 100 個基點以上。投資人大多處在避險模式，美債價格出現一周來最大漲幅，美股三大指數都走低。

到紐約尾盤，10 年期美債殖利率收在 3.737%，而 2 年期美債殖利率收在 4.748%，短長債的利差相差 101.1 個基點，等於超過 1 個百分點。長債的殖利率若低於短債，通常代表經濟前景悲觀，反之代表樂觀。

在美國聯準會 (Fed) 上周暗示今年還有兩次升息過後，市場信心正在劇烈擺盪，標普 500 和那斯達克綜合指數一周前還出現周線連勝紀錄，但到了周四卻反轉，主因是英國、挪威、瑞士和土耳其四國央行接力升息，讓投資人意識到，世界央行依然積極壓制通膨，在借貸成本節節高升的情況下，全球經濟成長恐將惡化。

Glenmede 投資策略副總裁 Michael Reynolds 說：「簡單來說，殖利率曲線倒掛加深代表衰退風險正在升高。美國公債市場正在告訴我們，美國經濟前景有麻煩了。這可能不是立即發生的，但確實存在。」

他解釋，殖利率曲線並非預測經濟衰退的完美指標，距離實際發生可能還有六到 12 個月、甚至更長的時間，這當中經濟可能繼續波動起伏。

Reynolds 說：「從去年起，我們看到市場一直懷疑 Fed 到底會不會落實承諾。市場需要了解，Fed 必須做該做的事，讓通膨獲得控制。此外還需認識到，現在是個日益全球化的社會，如果其他主要國家的央行準備進一步緊縮，將會對美國經濟帶來影響。如果全球經濟不好，美國也不會好到哪去。」

從去年 7 月開始，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線就呈現倒掛，但美國經濟仍展現韌性、躲過衰退，讓許多人質疑債市衰退指標的預測能力。

美國財長葉倫本周受訪時表示，由於美國勞動力市場強勁、通膨正在降溫，經濟衰退的機率已經下降。

但是不只 2 年 / 10 年期美債，目前共有超過 40 種不同天期美債的殖利率曲線呈現倒掛，而且這當中約半數的殖利率差截至周五都保持在超過 - 100 個基點的水準。

Integrated Partners 投資執行主任 Stephen Kolano 表示，過去一周以來的政策和評論，為市場描繪出一幅景象：央行打擊通膨的戰役仍在進行，而 2023 年全球的供需失衡，可能比最初預估的更持久。