鋰供應商警告供應短缺迫在眉睫 恐難滿足電動車需求

面對採礦許可延遲核發、人力短缺和通膨等難題，各大鋰供應商越來越擔心，他們的產出速度恐怕難以滿足全球電氣化進程所需的原料需求，供應短缺迫在眉睫。

過去對鋰礦的需求大部分來自陶瓷和製藥業，近年隨著 Stellantis、福特等汽車製造商積極投入電動車計畫，鋰礦已成為全球需求量最大的礦產資源之一。

Lake Resources 董事長 Stu Crow 本周在 Fastmarkets 鋰和電池原料會議間警告，電池公司最終可能因爲缺乏鋰原料而陷入危機。

由於在興建加工設備方面遭遇挑戰，Lake Resources 本周將阿根廷的大型鹽水鋰項目延後六年，且成本預估為最初的兩倍，這項計畫旨在使用新技術，直接從鹽水中萃取鋰，原先計劃在 2024 年達到 5 萬噸鋰的年產量，現在要到 2030 年才能達成目標。

Lake Resources 執行長 David Dickson 表示，目前礦業缺乏的是興建專業化工廠的經驗。該公司預估，旗下加工廠將從 2027 年開始以較低的年產量實現投產。

即使快速拓展美洲、亞洲和澳洲業務，全球最大鋰礦生產商 Albemarle 預估，到了 2030 年，全球鋰需求將比供給高出 50 萬噸，各大諮詢公司和其他生產商的預測均有所不同，但都警告供應短缺問題迫在眉睫。

Fastmarkets 數據顯示，去年全球共有 45 座鋰礦礦山在運作，預估今年將增加 11 座、明年增加 7 座，遠低確保充足供應所需的增長速度。

值得注意的是，上述預測是在最好的情況下所做出，現實情況是，礦業公司正面臨技術人才招聘困難、成本上升和關鍵設備延遲交付等難題。

即使開發更多礦山，也沒有足夠設施可幫助生產電池所需的專門金屬。產業高層表示，汽車製造商可能會被迫接受品質較低的鋰，導致電池續航力下滑。

Fastmarkets 會議在過去屬於小眾活動，近年隨著鋰需求激增而備受關注，今年參與人數約達 1100 人，幾乎是 2019 年的三倍，也較去年增加 68%，埃克森美孚 (Exxon Mobil)、斯倫貝謝 (SLB) 和挪威國家石油公司 (Equinor) 今年均派代表出席，摩根大通 (JPMorgan)、高盛 (Goldman Sachs) 和 BMO Capital Markets 等投行也都有參與會議。